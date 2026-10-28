Ο Χαρίτσης για τη ΔΟΥ Καλαμάτας

“Όχι στην σχεδιαζόμενη κατάργηση ή υποβάθμιση της ΔΟΥ Καλαμάτας. Η Μεσσηνία δεν αντέχει άλλη αποψίλωση δημόσιων υπηρεσιών”, τονίζει ο βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης, σε αναφορά του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο Αλ. Χαρίτσης μεταφέρει στη Βουλή την επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας (ΟΕΒΕΣ), με την οποία εκφράζεται η έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο κατάργησης ή ουσιαστικής υποβάθμισης της ΔΟΥ Καλαμάτας.

Επισημαίνει πως “η απομάκρυνση βασικών φορολογικών υπηρεσιών θα επιβαρύνει πολίτες, επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και αγρότες, ενισχύοντας τις ανισότητες σε βάρος της περιφέρειας”.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί με την αναφορά του την άμεση αποσαφήνιση των κυβερνητικών σχεδιασμών και τη διατήρηση της ΔΟΥ Καλαμάτας με πλήρεις αρμοδιότητες και επαρκή στελέχωση, καθώς και ουσιαστική διαβούλευση με τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Μεσσηνίας.

Ο μεσσήνιος βουλευτής σημειώνει ότι “ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για την απομάκρυνση του κράτους από τον πολίτη. Η Μεσσηνία χρειάζεται ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και στήριξη της τοπικής οικονομίας, όχι περαιτέρω διοικητική αποψίλωση”.