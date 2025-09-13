Κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα της Ελένης Τούσια «O φύλακας του κλουβιού»

Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας συμπαντικός λακές. Ο Φύλακας του Ωων Κα με το αιώνιο, βαρετό καθήκον της φύλαξης αυτού του πολύτιμου φορτίου που οι «Μεγάλοι» αποφάσισαν να φυτέψουν σε μερικούς άτυχους θνητούς, τα λεγόμενα Κλουβιά. Το καλοκαίρι του 2004 το Ωων Κα βρίσκεται σε κίνδυνο και ποιος πρέπει να ξεβολευτεί για ακόμα μια φορά; Μέσα στο σώμα ενός αγοριού, του Νίκου Παπαδόπουλου που σκοτώθηκε δεκατρία χρόνια πριν, ο φαινομενικά εικοσιεξάχρονος Φύλακας σπεύδει, ανόρεχτα, να γνωρίσει το Κλουβί του, μια μοναχική έφηβη με ύποπτα δολοφονικό παρελθόν, και να το καθοδηγήσει στα μυστικιστικά μονοπάτια των δυνάμεων που κρύβει μέσα του. Αυτή τη φορά όμως το Κλουβί του δεν είναι όπως τα προηγούμενα. Μα ούτε εκείνο το αρρωστημένο πλάσμα, ο τωρινός σφετεριστής του Ωων Κα, δεν είναι σαν τους αμέτρητους που έχει ήδη ξεκάνει. Και οι δυο τους είναι γνωστά κόκαλα που θα τον κάνουν να χάσει από τα μάτια του τον στόχο και να κυλιστεί για πρώτη φορά μέσα στον βούρκο των ανθρώπινων συναισθημάτων.
Από τα σκονισμένα μπετό της Λάρισας μέχρι τους μυστηριώδεις βάλτους του Μισσισσιπή και από την Παλαιά Πόλη του Λίμπεκ μέχρι τη γραφική Δρακότρυπα Καρδίτσης, αφήνουν πίσω τους αίμα που ουρλιάζει και καταραμένους νεκρούς. Οι τρεις τους βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις του Ωων Κα αλλά και εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα ανίερο ερωτικό τρίγωνο που ζέχνει θάνατο, καταστροφή αλλά και ανέλπιστα θαύματα…
«Αμέτρητοι νεκροί μέσα μου… Τους νιώθω να αναριγούν από νοσταλγία σε μουχλιασμένες κλίνες. Να αφουγκράζονται. Να παγώνουν χίλιους παγετώνες και να γίνονται στάχτη μέσα σε λιλά πυρκαγιές…»
Ένα βιβλίο γεμάτο φαντασία, δράση, μυστήριο και έντονες, αφιλτράριστες σκηνές. Μια ιστορία που όμοιά της δεν έχεις ξαναδιαβάσει ποτέ.
Η Ελένη Τούσια γεννήθηκε το 1986 στη Λάρισα από πατέρα Έλληνα και μητέρα Γερμανίδα. Μεγάλωσε στην Ελλάδα, τις καλοκαιρινές σχολικές διακοπές, όμως, τις περνούσε συνήθως ανάμεσα στα ποτάμια και τις λίμνες του Λίμπεκ της βόρειας Γερμανίας, ψαρεύοντας και κολυμπώντας μέσα στα θολά, πράσινα νερά. Από τη βαλίτσα της δεν έλειπε ποτέ ένα καλό βιβλίο τρόμου. Τα «μικρά τετράγωνα μαγείας», όπως συνήθιζε να αποκαλεί τα βιβλία της, ήταν πάντα οι καλύτεροί της φίλοι και συνοδοιπόροι όπου και αν βρισκόταν. Μεγαλωμένη μέσα σε ένα κράμα βαλκανικών και κέλτικων λαϊκών δοξασιών, θρύλων και παραμυθιών, άρχισε από πολύ μικρή ηλικία να σκαρφίζεται δικές της ιστορίες τρόμου που διηγούνταν στα παιδιά της γειτονιάς και τα μικρότερα αδέρφια της, φοβίζοντάς τα. Οι νύχτες παιχνιδιού πολλές φορές έκλειναν με ένα: «Ελάτε να σας πω τι έγινε πριν από χρόνια μέσα σε αυτό το κτήριο!» – συνήθως εγκαταλελειμμένο. Λατρεύει τις μαύρες γάτες και τις βόλτες μέσα στο δάσος, ειδικά όταν αυτό φοράει τα χρυσά φθινοπωρινά του φυλλώματα. Σήμερα ζει μαζί με την κόρη της στο Γκράφεναου και εργάζεται ως παραμέντικ στον Βαυαρικό Ερυθρό Σταυρό.