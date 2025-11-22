Εντυπωσιακές εικόνες με τα κύματα στην Παραλία της Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

12:30 22/11
Όμως προκάλεσαν και ζημιές σε υπαίθριες καλοκαιρινές κατασκευές καταστημάτων μέσα στον προλιμένα, όπου η ένταση περιορίζεται.
View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/koinonia/item/345831-entyposiakes-eikones-me-ta-kymata-stin-paralia-tis-kalamatas-vinteo-fotografies#sigProId69e3b84627
https://eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/koinonia/item/345831-entyposiakes-eikones-me-ta-kymata-stin-paralia-tis-kalamatas-vinteo-fotografies#sigProId69e3b84627
Γ.Σ.