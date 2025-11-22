eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025 12:07

Εντυπωσιακές εικόνες με τα κύματα στην Παραλία της Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Γράφτηκε από τον

Εντυπωσιακές εικόνες με τα κύματα στην Παραλία της Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)

Μεγάλα κύματα από τους έντονους νότιους ανέμους χθες στην παραλία της Καλαμάτας χάρισαν εντυπωσιακές εικόνες στην ακτή.

Όμως προκάλεσαν και ζημιές σε υπαίθριες καλοκαιρινές κατασκευές καταστημάτων μέσα στον προλιμένα, όπου η ένταση περιορίζεται.

 

 

Γ.Σ.

Κατηγορία Κοινωνία
