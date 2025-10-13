Νέο βιβλίο της Ελένης Ταγωνίδη - Μανιατάκη: Η πρακτική ιατρική τους περασμένους αιώνες

Πρόκειται για ένα πόνημα του πατέρα της Εμμανουήλ Στέφανου Ταγωνίδη ο οποίος συγκέντρωσε 1203 συνταγές και βότανα του μοναχού ιατρού Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού και σε καλλιγραφικά χειρόγραφα τα κληροδότησε στην κόρη του Ελένη. Αυτή με την σειρά της έκρινε ότι, όλα αυτά που αναφέρονται στις θεραπευτικές οδηγίες δεν πρέπει να πάνε χαμένα, τα εξέδωσε σε ένα πολυσέλιδο βιβλίο. Μέσα σ’ αυτό διαβάζουμε και τα χειρόγραφα του Εμμανουήλ Στ. Ταγωνίδη και την τυπογραφική τους παρουσίαση.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πρόκειται για πολύτιμη συμβολή στην Ιατρική και στην Ιστορία αφού μαθαίνουμε πως αντιμετωπίζονταν τα προβλήματα υγείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 16 Οκτωβρίου στο Μέγαρο της Μουσικής στην Αθήνα από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, τους ακαδημαϊκούς Αντωνία Τριχοπούλου και Χρήστο Ζερεφό και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την ιατρική κοινότητα και όχι μόνο.