Κλιμάκιο κληρικών της Μητρόπολης Μεσσηνίας στις Βρυξέλλες

Στην πόλη των Βρυξελλών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της ευρωβουλευτού Ελεωνόρας Μελέτη, βρέθηκαν το τριήμερο 1-3 Δεκεμβρίου, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο Αρχιμα Ευθύμιος Θεοδωρόπουλος και οι Πρωτοπρεσβύτεροι Κρεσφόντης Πουλόπουλος και Χρυσόστομος Γιαννακάς.

Οι κληρικοί, αφού μετέφεραν στην κ. Μελέτη τις ευχές του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Μουσείο Ευρωπαϊκής Ιστορίας και να ενημερωθούν από την κ. Μελέτη για το κοινοβουλευτικό της έργο, ενώ παράλληλα συζήτησαν και θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η Ισότητα των φύλων και το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Πέραν τούτων η κ. Μελέτη τους ενημέρωσε για την συμμετοχή της σε διάφορες επιτροπές αλλά και για την επίσκεψή της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο προ ημερών.

Επιπλέον οι κληρικοί επισκέφθηκαν την Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή της Αντιπροσωπείας Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τανάγρας κ. Απόστολο για το έργο της Αντιπροσωπείας και του Θεοφιλεστάτου και ομολόγησαν τον θαυμασμό τους για την όλη εικόνα και παρουσία της Εκκλησίας μας στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και συμμετείχαν στην υποδοχή της Σχολής Ευελπίδων στην έδρα της Αντιπροσωπείας.