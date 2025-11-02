Παρουσίαση βιβλίου του Πρέσβη ε.τ. Αλέξανδρου Π. Μαλλιά

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις» και οι Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Λεγεώνας στην Ελλάδα. Το βιβλίο καταγράφει με νηφαλιότητα και διπλωματική εμπειρία τις πολυεπίπεδες σχέσεις Ελλάδας – Αλβανίας, αναδεικνύοντας άγνωστες πτυχές, ιστορικές αλήθειες και σύγχρονες προκλήσεις, με στόχο τον ουσιαστικό διάλογο και την κατανόηση των δύο λαών. Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Νίκος Παπαδόπουλος, Διοικητής της Αμερικανικής Λεγεώνας στην Ελλάδα και πρώην Ανώτατος Κυβερνήτης του Τάγματος των AHEPA, ενώ μήνυμα θα αποστείλει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Δημήτρης Τσιόδρας, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μελέτης Μελετόπουλος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας, Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς, ο οποίος έχει διατελέσει Πρέσβης της Ελλάδας σε Ουάσιγκτον, Τίρανα και Σκόπια. Τον συντονισμό της παρουσίασης θα έχει ο διεθνολόγος Θεόδωρος Κατσούφρος.