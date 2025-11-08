Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Λάμπρου «Τα ματωμένα αμπέλια»

Η υπόθεση του βιβλίου αφορά τον αγνό Πύργιο οπλαρχηγό Χαράλαμπο Βιλαέτη και τον ηρωικό του θάνατο στα σμιλεϊκά αμπέλια στην Ηλεία τον Μάιο του 1821.

Οι κεντρικοί ήρωες του βιβλίου είναι ο Θεόδωρος Κίσσας, ένα παλικάρι από την Ηλεία, και η Ζωή, μια ατρόμητη κοπέλα, οι οποίοι βιώνουν τις τελευταίες ηρωικές μέρες του Χαράλαμπου Βιλαέτη και γίνονται πιστοί σύντροφοί του μέχρι το τέλος. Οι ήρωες βιώνουν μάχες, λύπες, έρωτα, μέσα σε μια τουρκοκρατούμενη Ηλεία, που όμως αρχίζει να επαναστατεί εναντίον του Οθωμανικού ζυγού μέχρι τη δεκάτη Μαΐου του 1821 όπου θα παιχτεί η τελευταία ηρωική πράξη των πρωταγωνιστών.

Ο Θεόδωρος Κ. Λάμπρος γεννήθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Μεγάλης Βρετανίας London Guildhall University και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (Master Degree) πάνω στο 1821 και την Ελληνική Επανάσταση στο Univeristy of London. Ιστορικός, συγγραφέας, δημοσιογράφος, τακτικό μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδας, υπήρξε ειδικός συνεργάτης του πρώην Δημάρχου Πύργου κ. Τάκη Αντωνακόπουλου την περίοδο 2020-2024 σε θέματα τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού, καθώς και Αναβιωτής του 1821. Είναι μέλος της Λέσχης Φίλων της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας και σεναριογράφος της μικρού μήκους δραματικής ταινίας – ντοκιμαντέρ Γεωργάκης Ολύμπιος – Ο Δαυλός της Ελευθερίας, στην οποία συμμετείχε ως Αναβιωτής. Έχει γράψει άρθρα, μελέτες με αντικείμενο την Επανάσταση του 1821, το Βυζάντιο και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Αρθρογραφεί στην τοπική εφημερίδα ΠΡΩΤΗ του Πύργου Ηλείας, στην οποία εργάστηκε δεκαέξι χρόνια ως δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης, στην ιστορική εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ Πύργου, καθώς και σε άλλες εφημερίδες και περιοδικά. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το μαθητικό Τετράδιο – Ημερολόγιο του Δήμου Πύργου για τα διακόσια χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, το οποίο μοιράστηκε στα δημοτικά σχολεία του Δήμου, το βιβλίο – λεύκωμα με τίτλο Γεγονότα και Άγνωστες πτυχές που σημάδεψαν την Ηλεία κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το μίνι δίγλωσσο βιβλίο – οδηγός του Δήμου Πύργου με τίτλο Από την Αρχαία Φειά στο Κατάκολο, του οποίου είχε την επιμέλεια της έκδοσης και το βιβλίο Φράγκοι και Βυζαντινοί στην Ηλεία. Βραβεύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2025 στα Πρόσωπα της Χρονιάς από την εφημερίδα Πελοπόννησος στην κατηγορία Επιστήμη – Καινοτομία για το ιστορικό – συγγραφικό του έργο. Είναι ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής εφημερίδας skalistiri.news και διαχειριστής του ιστορικού πόρταλ To skalistiri.news σκαλίζει το 1821 που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ηλεκτρονικής του εφημερίδας. Είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Σουσανίδου, έχει ένα αγοράκι δέκα χρονών, και κατοικεί μόνιμα στον Πύργο Ηλείας.