"Ενα σύντομο ταξίδι σοφίας προς την προσωπική σου ελευθερία" του Φοίβου Καρακίτσου





Αν από όλα τα πράγματα ήταν να σας προτείνω μόνο ένα για να είστε ο εαυτός σας, θα σας έλεγα να αγαπάτε. Ναι, μόνο αυτό, να αγαπάτε. Αν αγαπάει κανείς με όλη του την ψυχή, με όλο του το είναι, μην ανησυχείτε για τίποτα, θα είναι ο εαυτός του στα σίγουρα. Αν όπου κοιτάζετε βλέπετε γύρω σας λουλούδια, αν κοιτάζετε τη θάλασσα και τον ουρανό και χαμογελάτε, αν αγαπάτε τους ανθρώπους με όλη σας την καρδιά, δεν με χρειάζεστε. Και δεν χρειάζεστε και κανέναν. Είστε ελεύθεροι. Αν, όμως, είστε γεμάτοι με φόβους, αν είστε γεμάτοι με λύπες και αγωνίες για τη ζωή και θέλετε να βρείτε τη γαλήνη και την ειρήνη μέσα σας, ελάτε να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Δεν θα χρειαστούμε πολύ, 5 ημέρες μόνο. 5 ημέρες θα είναι αρκετές για να ελευθερωθείτε και να μεταμορφώσουμε τη ζωή σας σε γιορτή.

Για τον Φοίβο Καρακίτσο η ελευθερία και η επιστροφή στην ουσία της ζωής μακριά από τις δεσμεύσεις και τις ταυτίσεις των ιδεών που μας εκπαιδεύουν είναι ο μοναδικός προορισμός. Ο ίδιος λέει: «Δεν υπάρχουν μεγάλες ιδέες και πανάκειες. Οι μεγάλες ιδέες, οι πανάκειες και οι πίστεις σακατεύουν, παραλύουν το μυαλό. Οι ιδέες και οι έτοιμες απαντήσεις σκοτώνουν την ελευθερία του. Δεν υπάρχει ελεύθερο μυαλό που να του λες τι να σκέφτεται. Βγες έξω από το κουτί σου, γκρέμισε τη φυλακή σου, μείνε ελεύθερος!». Ο Φοίβος γεννήθηκε στην Πάτρα, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομία, αναλαμβάνοντας στην πολύχρονη καριέρα του υψηλές διοικητικές θέσεις τόσο στις οικογενειακές επιχειρήσεις όσο και σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, κάτι που του έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει στον κόσμο και να γνωρίσει σημαντικούς ανθρώπους και πολιτισμούς.

Οι μελέτες και το έργο του είναι αφιερωμένα στον άνθρωπο και στην ευημερία της ζωής μέσα από τη διαρκή παρατήρηση και τη γνώση του εαυτού, κάτι που θεωρεί πως με την άσκηση μπορεί να συμβεί και μέσα στην πραγματική ζωή. Αυτός είναι για τον ίδιο και ο νέος 4ος Δρόμος. Να θυμάται κανείς τον εαυτό του και τον αληθινό προορισμό του μέσα στην κανονική ζωή. Άλλα βιβλία του είναι η ποιητική ελεγεία «Φως της ζωής μου» (εκδ. Το Δόντι, 2010), «Η Μεταφυσική Κατοχή» (εκδ. Καστανιώτη, 2011), «Η Αρχή της Αντίθεσης» (εκδ. Καστανιώτη, 2017) και το «Αναζητώντας έναν άλλο κόσμο» (εκδ. Παπαζήση, 2022).