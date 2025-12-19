«Μαθαίνω ορθογραφία με εικόνες»: Νέο βιβλίο της Χριστίνας Νικολούζου

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Γράφημα» το νέο βιβλίο «Μαθαίνω ορθογραφία με εικόνες» της Χριστίνας Νικολούζου, που απευθύνεται σε μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού και μετατρέπει την εκμάθηση της ορθογραφίας σε μια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία μέσα από εικόνες και δημιουργικές δραστηριότητες.

Ιδανικό για τις διακοπές ή τον ελεύθερο χρόνο, συνδυάζει αρμονικά μάθηση και διασκέδαση. Στις σελίδες του βιβλίου, οι μικροί αναγνώστες θα βρουν λέξεις με δύσκολη ορθογραφία, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από πολύχρωμες εικόνες που βοηθούν το παιδί να θυμάται πιο εύκολα τη σωστή γραφή των λέξεων. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν δραστηριότητες που κάνουν την εξάσκηση διασκεδαστική, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν βασικούς γραμματικούς κανόνες και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.

Από τη φύση και τα ζώα μέχρι το σχολείο και την καθημερινότητα, η ορθογραφία μεταμορφώνεται σε ένα χαρούμενο ταξίδι γεμάτο γνώση, χρώμα και φαντασία. Η συγγραφέας, Χριστίνα Νικολούζου, σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μετάφραση στην Ελληνοαμερικανική Ενωση. Σήμερα εργάζεται ως δασκάλα. Η αγάπη της για τη μάθηση και η επιθυμία να στηρίζει τους μαθητές την οδήγησαν να μοιράζεται εκπαιδευτικά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και, τελικά, να γράψει αυτό το βιβλίο.

