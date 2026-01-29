"Λίλυ και Αλεξ: Η μεγάλη αποκάλυψη" του Αντώνη Μυλωνάκη

Η πριγκίπισσα Κάρολαϊν Β’ πρόκειται να ξυπνήσει και η Λίλυ με τον Αλεξ αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία μια πολύ επικίνδυνη αποστολή. Κι ενώ η γιορτή για το τέλος της σχολικής χρονιάς και ο διαγωνισμός ταλέντων του σχολείου πλησιάζουν, μια μεγάλη αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Ενα μυστικό έρχεται στο φως και οι δύο φίλοι θα πάρουν την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής τους. Αυτή τη φορά τίποτα δε θα είναι όπως πριν. Θα καταφέρουν να προστατέψουν τη Λίντα Κάρλο; Και, κυρίως, θα μπορέσουν να επιβιώσουν από αυτό που έρχεται; Οι δυο τους θα ζήσουν τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα – με φόντο το Παρίσι, την Ντίσνεϊλαντ και μια αλήθεια που δεν μπορεί να μείνει κρυφή…