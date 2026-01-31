"Ο χρόνος σε τίτλους" της Μαρίας Κούρση

Πρόκειται για ένα ενιαίο αφηγηματικό ποίημα μέσα σε ένα αποκαλυπτικό σκηνικό μιας δίκης. Αποτελείται από 59 αυτόνομα ποιήματα, που είναι μοιρασμένα σε τέσσερις ενότητες («Οκτώ τίτλοι κατηγορούνται», «Τίτλοι υπεράσπισης», «Τίτλοι κατηγορίας» και «Τίτλοι Αιθουσών»). Σημαντικό ρόλο έχουν τα σχέδια του ζωγράφου Δημήτρη Σεβαστάκη στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό του βιβλίου. Μέσα στα ποιήματα περνούν μορφές ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Τις περισσότερες φορές αναφέρεται το όνομά τους, άλλες φορές το έργο τους, κάποιες φορές μένουν μόνο οι σκιές τους.