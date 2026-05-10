Μενδώνη: Το τελεφερίκ στην Μονεμβασιά κατασκευάζεται με πλήρη συμμόρφωση στην αρχαιολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία

Το έργο στη Μονεμβασιά, προχωρά με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και την περιβαλλοντική νομοθεσία, σύμφωνα με την υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γρηγοράκου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη.

Η ερώτηση αφρούσε τις εργασίες για την εγκατάσταση τελεφερίκ στον βράχο της Μονεμβασιάς. Η υπουργός, δήλωσε τα εξής: «Το συγκεκριμένο έργο του αναβατορίου και των συνοδών εγκαταστάσεών του αποβλέπει στην εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των εμποδιζόμενων ατόμων στην Άνω Πόλη της Μονεμβασίας, καθώς και στην ταχύτερη προσέγγισή της στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «το αποτύπωμα και η ένταξη του υπό κατασκευή έργου στο φυσικό και μνημειακό περιβάλλον της Μονεμβασίας είναι απολύτως συμβατά, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις εκτέλεσής του χωρίς να προκληθεί βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο».

Μιλώντας για τη νομιμότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου, η Λίνα Μενδώνη, ανέφερε τα εξής: «Το υποέργο της προμήθειας και εγκατάστασης του αναβατορίου έχει αδειοδοτηθεί δύο φορές από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, έχοντας προηγηθεί λεπτομερής επιστημονική και τεχνική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στην καστροπολιτεία», ενώ υπογράμμισε, ότι, όλες οι εργασίες, πραγματοποιούνται, υπό τη συνεχή εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Η υπουργός, μίλησε και για τις εξειδικευμένες μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την προστασία του μνημείου και τη σταθερότητα των πρανών. Δήλωσε, ότι, ήδη, εφαρμόζονται μέτρα όπως «περίδεση, φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, αγκυρωμένο μεταλλικό πλέγμα στο φρύδι του πρανούς και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της συμπεριφοράς των πρανών».

Απαντώντας σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με πιθανές δράσεις προχειρότητας, η Υπουργός, επεσήμανε, ότι «όταν υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα, τα έργα πρέπει να προχωρούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εκτελούνται πρόχειρα». Κάλεσε την αντιπολίτευση «να μην υποτιμά τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία βρίσκονται καθημερινά εκεί και γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει».

Η Λίνα Μενδώνη, μίλησε και για τις δικαστικές προσφυγές, λέγοντας, ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από αναστολή εργασιών -άρα δεν έγινε τίποτε βεβιασμένα- αποφάσισε ότι όλα γίνονται νόμιμα» ενώ, υπογράμμισε, πως «εάν κάποιο τμήμα του έργου δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα με πόρους του ίδιου του υπουργείου». Κλείνοντας, η Λίνα Μενδώνη, δήλωσε, ότι, «η Άνω Πόλη πρέπει να καταστεί ασφαλής και προσβάσιμη», επαναλαμβάνοντας, ότι το έργο, προχωρά με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία, με στόχο την προστασία και τη βιώσιμη ανάδειξη ενός εμβληματικού μνημείου της χώρας.

Πηγή: ertnews.gr