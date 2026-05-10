Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προκήρυξη εξετάσεων για απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

Προκήρυξη εξετάσεων για απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου Α’, περιόδου 2026 στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και ώρα ενάρξεως 10:00 π.μ.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με χρήση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) στην Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Τριών Ναυάρχων & Νέδοντος, Καλαμάτα).

H υποβολή των αιτήσεών γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://radioerasitexnes.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά:

1. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.

3. Παράβολο 26€ (e-παράβολο: εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm), με κωδικό τύπου "5113"

Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).

4. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου)

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11.08.2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02.09.11), όπως ισχύει.

Ερωτηματολόγιο Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου

Ερωτηματολόγιο Κατηγορίας 1