Ο Θοδωρής Σπηλιώτης προτείνει ένα μοντέλο ηγεσίας εμπνευσμένο από τη μοναστική παράδοση, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο αξίες που ο σύγχρονος κόσμος συχνά θεωρεί ξεπερασμένες. Σε μια εποχή διαρκούς θορύβου, όπου η εργασία, η τεχνολογία και οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται από την ταχύτητα και την υπερδιέγερση, η «Σιωπηλή ηγεσία» του Θοδωρή Σπηλιώτη έρχεται να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης γύρω από την ηγεσία. Δεν παρουσιάζεται ως ακόμη ένα βιβλίο management, αλλά ως μια απόπειρα επαναπροσδιορισμού της έννοιας της επιρροής, της ευθύνης και της παρουσίας.

Η αφετηρία του βιβλίου βρίσκεται σε μια προσωπική εμπειρία του συγγραφέα στο Άγιο Όρος. Ο συγγραφέας, επιχειρηματίας και καθηγητής στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του ΓΕΕΘΑ, περιγράφει πώς, σε μια δύσκολη επαγγελματική περίοδο, βρέθηκε στη Σιμωνόπετρα αναζητώντας ησυχία και εσωτερική ανασύνταξη. Εκεί, μέσα από τη συνάντησή του με έναν γέροντα μοναχό, άρχισε να βλέπει την ηγεσία όχι ως επιβολή ή διαρκή προβολή, αλλά ως στάση εσωτερικής πειθαρχίας και ουσιαστικής παρουσίας. Από αυτή την εμπειρία προκύπτει και το μοντέλο S.I.L.E.N.T., ένα πλαίσιο έξι αρχών που επιχειρεί να μεταφράσει στοιχεία της μοναστικής παράδοσης σε σύγχρονα εργαλεία ηγεσίας: Stillness (Ηρεμία), Intentional Action (Σκόπιμη Δράση), Listening (Ακρόαση), Empathy (Ενσυναίσθηση), Non-attachment (Μη Προσκόλληση) και Trust (Εμπιστοσύνη). Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο συγγραφέας δεν περιορίζεται σε μια αφηρημένη πνευματική προσέγγιση, αλλά προσπαθεί να συνδέσει τις αρχές αυτές με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές εφαρμογές. Η βασική θέση του βιβλίου είναι σαφής: το κυρίαρχο πρότυπο του ηγέτη που μιλά πρώτος, εμφανίζεται βέβαιος για τα πάντα και λειτουργεί ως κέντρο βάρους μιας ομάδας, δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό. Ο συγγραφέας αντιπαραθέτει σε αυτό το μοντέλο παραδείγματα οργανισμών που απέτυχαν μέσα σε κουλτούρες υπερβολικής αυτοπεποίθησης και ελλιπούς ακρόασης, ενώ ταυτόχρονα στρέφει το βλέμμα σε κοινότητες που επιβίωσαν επί αιώνες, στηριγμένες περισσότερο στη σταθερότητα, στη συνέχεια και στην πειθαρχία παρά στη θεαματική ηγετική φιγούρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέρος του βιβλίου που εστιάζει στη Σιμωνόπετρα ως μελέτη περίπτωσης. Ο συγγραφέας εξετάζει πώς μια μοναστική κοινότητα διαχειρίζεται τον χρόνο, τη συνύπαρξη, την ευθύνη και τη λήψη αποφάσεων χωρίς τα σχήματα της σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας. Εκεί εντοπίζει τη σημασία του παραδείγματος, της ακρόασης και αυτού που ονομάζει «ενδυναμωτική απόσυρση»: την ικανότητα του ηγέτη να κάνει πίσω, ώστε να αναπτυχθούν οι άλλοι. Θετικό στοιχείο του βιβλίου είναι επίσης ότι δεν περιορίζεται στον χώρο των επιχειρήσεων. Ο συγγραφέας επεκτείνει τον προβληματισμό του στην εκπαίδευση, στην οικογένεια, στην κοινωνική ζωή, ακόμη και στην τεχνητή νοημοσύνη, δείχνοντας ότι η σιωπηλή ηγεσία δεν αφορά μόνο τον διευθυντή ή τον CEO, αλλά κάθε άνθρωπο που καλείται να επηρεάσει, να καθοδηγήσει ή να σταθεί υπεύθυνα απέναντι στους άλλους.

Η γραφή κινείται ανάμεσα στην προσωπική μαρτυρία, στο δοκιμιακό ύφος και στην πρακτική καθοδήγηση. Ο συγγραφέας δεν υιοθετεί τον τόνο του αποστασιοποιημένου ακαδημαϊκού, αλλά γράφει ως άνθρωπος που προσπάθησε να εφαρμόσει ο ίδιος αυτές τις αρχές στον επαγγελματικό του χώρο. Αυτό δίνει στο κείμενο αμεσότητα, ενώ οι ασκήσεις στο τέλος των κεφαλαίων ενισχύουν τον πρακτικό του χαρακτήρα.

Το βιβλίο έχει και στοιχεία που ενισχύουν τη μεθοδικότητά του: ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, λεξικό αγιορείτικων όρων και εκτεταμένη βιβλιογραφία. Παράλληλα, δεν αντιμετωπίζει τη σιωπή ως εύκολη ή ρομαντική λύση, αλλά αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τις αντιστάσεις που προκύπτουν όταν ένας διαφορετικός τρόπος ηγεσίας δοκιμάζεται μέσα σε περιβάλλοντα που έχουν μάθει να ανταμείβουν τη διαρκή ένταση και την επίδειξη δύναμης.

Συνολικά, η «Σιωπηλή ηγεσία» είναι ένα βιβλίο με σαφή ταυτότητα και ουσιαστική φιλοδοξία. Δεν υπόσχεται εύκολες συνταγές επιτυχίας, ούτε αναπαράγει μηχανικά τα γνωστά κλισέ της βιβλιογραφίας περί ηγεσίας. Αντίθετα, ανοίγει μια συζήτηση για το αν η ηγεσία μπορεί να είναι πιο ήσυχη, πιο ανθρώπινη και τελικά πιο ανθεκτική. Σε έναν κόσμο που δεν σταματά να φωνάζει, ένα βιβλίο που ζητά σιωπή δεν περνά εύκολα απαρατήρητο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "TS"