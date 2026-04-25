"Ψαμμίτης" - Νέα ποιητική συλλογή της Παναγιώτας Φλεβάρη  

Τούτοι οι στίχοι είναι για την κόρη την πολύχρυση. Ταχταρισμένη ήταν στον αφρό από κύματα πολιά. Καλοφορεμένη. Και λουσμένη με τις χάρες. Χρισμένη μ’ έλαιο ιερό, που των θεών αρμόζει. Ανέμενε, με το δάγκωμα στην καρδιά, το κάλλος του Αγχίση. Μ’ αντίς, η θάλασσα -πώς το μπόρεσε;- ξέβρασε δώθε δράκοντες. Που παραυλάκισαν πατρίδες με τα δόντια τους. Που θέρισαν ψυχές με τα νύχια τους. Κι αν τη θηριώδη εισόρμηση την είχε προμαντέψει ο Εύκλος, στην ανθρακιά πατώντας γυμνοπόδαρος, να την αποτρέψει δεν κατάφερε. Κι από τότε η κόρη νοσταλγεί τον τόπο της, ζώντας στον τόπο της. Και τίποτα δεν είναι πιο πικρό. *

(Γιώργος Σεφέρης)

Η Παναγιώτα Φλεβάρη γεννήθηκε το 1982 στην Καλαμάτα, όπου και κατοικεί. Κατάγεται από την Αργολίδα και τη Μάνη. Γονείς της είναι ο Ευάγγελος και η Βασιλική και αδελφός της ο Ανδρέας. Είναι παντρεμένη με τον Φώτη Μουργή, με τον οποίο έχουν δύο παιδιά. Έχει σπουδάσει τη Νομική Επιστήμη στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ. Από το 2007 ασκεί τη Δικηγορία και διατηρεί γραφείο στην Καλαμάτα. Εκτός από την οικογένεια και το λειτούργημά της, αγαπά ιδιαιτέρως και τη συγγραφή. Είναι μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, κυκλοφορούν τα εξής βιβλία της (νεανικής λογοτεχνίας): «Η πριγκιπονεραϊδούλα Μελίτη και οι μαγικές της δυνάμεις» (έτος εκδόσεως 2020), «Το Κρυστάλλινο Αγγελούδι» (έτος εκδόσεως 2022), «Ο Πραγματικός Θησαυρός» (έτος εκδόσεως 2024) και «Το όμορφο καλικαντζαράκι» (έτος εκδόσεως 2024).