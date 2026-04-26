"Playlist" του Sebastian Fitzek

Η μουσική είναι η ζωή της. Δεκαπέντε τραγούδια δείχνουν πόση της απομένει.Πριν από έναν μήνα, η δεκαπεντάχρονη Φελίνε Γιάγκοβ εξαφανίστηκε, χωρίς ούτε ένα ίχνος, στον δρόμο για το σχολείο. Τώρα, ο ιδιωτικός ερευνητής Αλεξάντερ Τσόρμπαχ, τον οποίο έχει προσλάβει η μητέρα της, κάνει μια πα­ράξενη ανακάλυψη: η playlist της Φελίνε, στην υπηρεσία streaming από την οποία άκουγε μουσική, έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες. Είναι, λοιπόν, ζωντανή; Κι αν ναι, μήπως με την playlist στέλνει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα για το πού την κρατούν οι απαγωγείς της; Ο Τσόρμπαχ προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το μυστήριο της playlist, χωρίς να γνωρίζει ότι η αναζήτηση της Φελίνε και η λύση του γρίφου θα τον βυθίσουν σε έναν φρικιαστικό εφιάλτη. Ενας ανελέητος αγώνας ενάντια στον χρόνο ξεκινά, όπου οι πιθανότητες επιβίωσης όλων των εμπλεκομένων αγγίζουν το μηδέν.