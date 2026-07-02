Γρηγόρης Γεωργίου: «Πικρές αλήθειες…με χιούμορ»

Οι τέσσερις ενότητες του βιβλίου δημιουργήθηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια, από τη συμμετοχή σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και εκθέσεις σκίτσου. Οι διαγωνισμοί αυτοί είχαν όλοι καυτά θέματα της επικαιρότητας και οι σκιτσογράφοι καλούνταν να συμμετάσχουν με ένα ή περισσότερα έργα τους και με τους αυστηρούς όρους, που έθεταν οι διοργανωτές (δημόσιοι φορείς, Δήμοι, περιοδικά, πανεπιστήμια κ.λπ.). Η πολιτική επικαιρότητα, οι πόλεμοι, η προστασία του περιβάλλοντος, τα προβλήματα από την παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπίεση των αδυνάτων, το μεταναστευτικό, το διαδίκτυο ήταν τα κυριότερα θέματα αυτών των διοργανώσεων.

Στους αυστηρούς όρους συμμετοχής συμπεριλαμβάνονταν η υποχρεωτική απουσία τίτλου στα σκίτσα, η μη χρήση βοήθειας ΑΙ, η μη υποβολή ήδη βραβευμένων έργων κ.λπ.

Έτσι, συγκεντρώθηκαν σκίτσα μου, που ευτύχησαν αυτά τα τριάντα χρόνια να διακριθούν και να τύχουν αναγνώρισης, βραβείων, επαίνων κ.λπ. και να συμμετάσχουν στις σχετικές διεθνείς εκθέσεις.

Στο παρόν βιβλίο έχει γίνει επιλογή αυτών των σκίτσων μέσα από τέσσερις χαρακτηριστικές ενότητες, δηλ. «Μέρες πολέμου», «Γυναίκα», «Κλιματική αλλαγή», «…και άλλα», όπου παρουσιάζονται περίπου 180 σκίτσα, που τίθενται στη διάθεση και στην επιλογή των αναγνωστών.

Ο Γρηγόρης Γεωργίου κατάγεται από τη Σαµοθράκη και έζησε τα νεανικά του χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Με τη γελοιογραφία ασχολείται από την παιδική του ηλικία. Σκίτσα του έχουν δηµοσιευθεί σε εφηµερίδες και πολιτιστικά περιοδικά. Από το 1992 έως το 2010 ήταν µόνιµος συνεργάτης-γελοιογράφος σε σατιρικό πολιτιστικό περιοδικό της Αίγινας.

*Η πρώτη του διάκριση ήταν το Βραβείο Γελοιογραφίας 1994-1995 στον Δηµοσιογραφικό Ελληνοτουρκικό Διαγωνισµό Ειρήνης και Φιλίας Αµπντί Ιπεκτσί.

Τα τελευταία 30 χρόνια, συµµετέχει συστηµατικά σε διεθνείς διαγωνισµούς και εκθέσεις γελοιογραφίας µε πολλές διακρίσεις, οι σπουδαιότερες από τις οποίες είναι: