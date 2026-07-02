Γρηγόρης Γεωργίου: «Πικρές αλήθειες…με χιούμορ»

Οι τέσσερις ενότητες του βιβλίου δημιουργήθηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια, από τη συμμετοχή σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και εκθέσεις σκίτσου. Οι διαγωνισμοί αυτοί είχαν όλοι καυτά θέματα της επικαιρότητας και οι σκιτσογράφοι καλούνταν να συμμετάσχουν με ένα ή περισσότερα έργα τους και με τους αυστηρούς όρους, που έθεταν οι διοργανωτές (δημόσιοι φορείς, Δήμοι, περιοδικά, πανεπιστήμια κ.λπ.). Η πολιτική επικαιρότητα, οι πόλεμοι, η προστασία του περιβάλλοντος, τα προβλήματα από την παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπίεση των αδυνάτων, το μεταναστευτικό, το διαδίκτυο ήταν τα κυριότερα θέματα αυτών των διοργανώσεων.
Στους αυστηρούς όρους συμμετοχής συμπεριλαμβάνονταν η υποχρεωτική απουσία τίτλου στα σκίτσα, η μη χρήση βοήθειας ΑΙ, η μη υποβολή ήδη βραβευμένων έργων κ.λπ.
Έτσι, συγκεντρώθηκαν σκίτσα μου, που ευτύχησαν αυτά τα τριάντα χρόνια να διακριθούν και να τύχουν αναγνώρισης, βραβείων, επαίνων κ.λπ. και να συμμετάσχουν στις σχετικές διεθνείς εκθέσεις.
Στο παρόν βιβλίο έχει γίνει επιλογή αυτών των σκίτσων μέσα από τέσσερις χαρακτηριστικές ενότητες, δηλ. «Μέρες πολέμου», «Γυναίκα», «Κλιματική αλλαγή», «…και άλλα», όπου παρουσιάζονται περίπου 180 σκίτσα, που τίθενται στη διάθεση και στην επιλογή των αναγνωστών.
Ο Γρηγόρης Γεωργίου κατάγεται από τη Σαµοθράκη και έζησε τα νεανικά του χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Με τη γελοιογραφία ασχολείται από την παιδική του ηλικία. Σκίτσα του έχουν δηµοσιευθεί σε εφηµερίδες και πολιτιστικά περιοδικά. Από το 1992 έως το 2010 ήταν µόνιµος συνεργάτης-γελοιογράφος σε σατιρικό πολιτιστικό περιοδικό της Αίγινας.
*Η πρώτη του διάκριση ήταν το Βραβείο Γελοιογραφίας 1994-1995 στον Δηµοσιογραφικό Ελληνοτουρκικό Διαγωνισµό Ειρήνης και Φιλίας Αµπντί Ιπεκτσί.
Τα τελευταία 30 χρόνια, συµµετέχει συστηµατικά σε διεθνείς διαγωνισµούς και εκθέσεις γελοιογραφίας µε πολλές διακρίσεις, οι σπουδαιότερες από τις οποίες είναι:
- 2005 Χάλκινο Βραβείο (Bronze Prize) στη Nanjing/China
- 2006 Ειδική Διάκριση (Excellent Prize) στην ίδια πόλη
- 2007, 2008, 2010, 2011 Εύφηµη Μνεία (Honorable Mention) στην Daejon/Korea
- 2008 Εύφηµη Μνεία (Honorable Mention) στη Damascus/Syria
- 2009, 2012 Βραβείο Καλύτερης Γελοιογραφίας (Best Cartoon Prize) στην Daejon/Korea.
- 2009 Αργυρό Βραβείο (Silver Prize) στη Zemst/Belgium
- 2009 Eιδικό Βραβείο (Special Prize) στη Ruse/Bulgaria
- 2010 Ειδικό Βραβείο (Special Prize) στην Jianxing/China
- 2012 Τρίτο Βραβείο Κοινού (3rd Prize Public) στο Zagreb/Croatia
- 2013 Πρώτο Βραβείο (First Prize) στην Damascus/Syria
- 2013 Βραβείο «Κοινωνικού Μηνύµατος» στον Δήµο Θήρας (Σαντορίνη)
- 2013 Πρώτο Βραβείο σκακιστικού σκίτσου στα Καλάβρυτα
- 2015 Δεύτερο Βραβείο (Second Prize) στην Bucovina/Romania
- 2015 Πρώτο Βραβείο (Primer Premi) στην Barcelona/Spain
- 2020 Δεύτερο Βραβείο (Silver Prize) στην Κυρήνεια/Κύπρος
- 2008, 2012 Τιµητικές προσκλήσεις–βραβεύσεις από το Ίδρυµα Γελοιογραφίας (Karikatur Vakfi) στην Ankara/Turkey, για την προσφορά του στη γελοιογραφία
- 2012 Τιµητική πρόσκληση–συµµετοχή στα Εγκαίνια του Μουσείου Γελοιογραφίας (Joy and Cartoon Museum) στη Σµύρνη/Τουρκία
- Συµµετέχει ως µέλος κριτικών επιτροπών σε διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισµούς γελοιογραφίας (Καλάβρυτα 2014, Κυρήνεια/Κύπρος 2015, Μilas/Τurkey 2017, Μηνιαίο περιοδικό Cartoon E-Magazine Birkitapbindost/Istanbul 2023)
- Οκτώ ατοµικές εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, οµιλίες σε σχολεία και συµµετοχή σε περισσότερες από 100 διεθνείς οµαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό
- Είναι µέλος της FECO (FEDERATION OF CARTOONISTS ORGANIZATION-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΩΝ)