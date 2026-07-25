"Σεξουαλική σωματεμπορία και έμφυλες ταυτότητες" της Ανδρομάχης Μπούνα-Βάιλα



Το βιβλίο αποτελεί μια συμβολή στην κατανόηση του σύνθετου κοινωνικού φαινομένου της σεξουαλικής σωματεμπορίας. Μέσω σύγχρονων θεωριών και κοινωνικών ερευνών αναδεικνύεται το φαινόμενο αυτό ως μορφή έμφυλης και δομικής βίας, η οποία είναι εγγεγραμμένη στις κοινωνικές δομές, στις πολιτισμικές αναπαραστάσεις και στις σχέσεις εξουσίας.

Σε μια περίοδο όπου η έμφυλη βία και η εμπορία ανθρώπων βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, η Ανδρομάχη Μπούνα-Βάιλα καταθέτει μια μελέτη που συνδυάζει επιστημονική εγκυρότητα, κοινωνική ευαισθησία και σύγχρονο προβληματισμό. Το βιβλίο Σεξουαλική σωματεμπορία και έμφυλες ταυτότητες. ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για τις σχέσεις εξουσίας, τις έμφυλες ανισότητες και τις αόρατες μορφές εκμετάλλευσης, αναδεικνύοντας γιατί η κατανόηση του φαινομένου αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπισή του. Μια έκδοση που φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας και να συμβάλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο.

Αποτελεί μια τολμηρή παρέμβαση σε έναν από τους πιο αθέατους και σύνθετους κοινωνικούς προβληματισμούς της εποχής μας. Με σύγχρονη θεωρητική τεκμηρίωση, διεπιστημονική προσέγγιση και κοινωνική ευαισθησία, η Ανδρομάχη Μπούνα-Βάιλα φωτίζει τους μηχανισμούς που μετατρέπουν την έμφυλη βία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση σε καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες ανθρώπους. Ένα βιβλίο που υπερβαίνει την περιγραφή του φαινομένου και καλεί τον αναγνώστη να αναστοχαστεί πάνω στην εξουσία, την ελευθερία, το φύλο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο και επιστημονικό διάλογο.

Το βιβλίο ανοίγει νέους δρόμους σκέψης, προκαλεί ουσιαστικό προβληματισμό και εμπλουτίζει τον δημόσιο και επιστημονικό διάλογο γύρω από ένα ζήτημα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.



Βιογραφικό

Η Ανδρομάχη Μπούνα-Βάιλα είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος διδακτορικού στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Φύλου από το Πανεπιστήμιο Ιωννίνων. Τα τελευταία επτά χρόνια διδάσκει σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο επικεντρώνεται στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ετερότητες και στα ζητήματα φύλου, με δημοσιεύσεις που αφορούν την έμφυλη βία και τα στερεότυπα, καθώς και βιβλία για τις έμφυλες ταυτότητες και βραβευμένα λαογραφικά έργα. Παράλληλα εργάζεται ως ερευνήτρια σε προγράμματα ισότητας και ως επιστημονικά υπεύθυνη σε κέντρα παιδικής προστασίας.