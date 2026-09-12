"Εξοδος 11" του Χρήστου Πανόπουλου

Υπάρχουν έξοδοι από τις οποίες δεν γυρίζει κανείς ίδιος. Ενας άντρας ξυπνά σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Ενας πατέρας παλεύει να κρατήσει από τις φωνές των παιδιών του. Άνθρωποι συνηθισμένοι έρχονται αντιμέτωποι με γεγονότα που μετατοπίζουν τα όρια της πραγματικότητας της μνήμης και του χρόνου. Στις ιστορίες της συλλογής, το οικείο συναντά το ανεξήγητο, η καθημερινότητα ραγίζει και πίσω από τις πιο απλές στιγμές αποκαλύπτονται ερωτήματα που δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Τι συμβαίνει όταν η μνήμη γίνεται πιο αληθινή από το παρόν; Πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει τη ζωή από τον θάνατο; Και αν σου δινόταν μια τελευταία ευκαιρία να δεις καθαρά όσα πραγματικά είχαν σημασία, θα είχες το θάρρος να την αντικρίσεις;