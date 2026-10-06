Παρουσιάζεται στην Καλαμάτα το βιβλίο του Χρήστου Πανόπουλου

Η συλλογή τιμήθηκε με το Β’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό «Ασημένια Σελίδα 4» και περιλαμβάνει ιστορίες καθημερινών ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με γεγονότα τα οποία ανατρέπουν όσα θεωρούσαν δεδομένα. Η μνήμη συναντά το παρόν, ενώ το ανεξήγητο εισβάλλει στη ζωή των ηρώων, οδηγώντας τους αντιμέτωπους με όσα έχουν πραγματικά σημασία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος Βασιλική Μίντζα, ο παιδοψυχίατρος Γρηγόρης Λακιώτης και ο συγγραφέας Δήμος Μιχαλακόπουλος. Απαγγελία θα κάνει η στιχουργός Μαρία Τσιμικλή.
Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2026 12:00
Παρουσιάζεται στην Καλαμάτα το βιβλίο του Χρήστου ΠανόπουλουΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το βιβλίο του Χρήστου Πανόπουλου με τίτλο «Εξοδος 11», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μωραΐτης», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. στο "Heterotopia Cafe", Κολοκοτρώνη και Στοά Λόντου, στην Καλαμάτα.
Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις