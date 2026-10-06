Παρουσιάζεται στην Καλαμάτα το βιβλίο του Χρήστου Πανόπουλου

Το βιβλίο του Χρήστου Πανόπουλου με τίτλο «Εξοδος 11», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μωραΐτης», θα παρουσιαστεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. στο "Heterotopia Cafe", Κολοκοτρώνη και Στοά Λόντου, στην Καλαμάτα.

Η συλλογή τιμήθηκε με το Β’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό «Ασημένια Σελίδα 4» και περιλαμβάνει ιστορίες καθημερινών ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με γεγονότα τα οποία ανατρέπουν όσα θεωρούσαν δεδομένα. Η μνήμη συναντά το παρόν, ενώ το ανεξήγητο εισβάλλει στη ζωή των ηρώων, οδηγώντας τους αντιμέτωπους με όσα έχουν πραγματικά σημασία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος Βασιλική Μίντζα, ο παιδοψυχίατρος Γρηγόρης Λακιώτης και ο συγγραφέας Δήμος Μιχαλακόπουλος. Απαγγελία θα κάνει η στιχουργός Μαρία Τσιμικλή.