«Η Ιστορία της Τρομοκρατίας Το Έτος V της Γαλλικής Επανάστασης»: Στην Κορώνη η παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Γάλλου

Το βιβλίο «Η Ιστορία της Τρομοκρατίας Το Έτος V της Γαλλικής Επανάστασης» του ιστορικού Θανάση Γάλλου θα παρουσιαστεί αύριο Τρίτη στις 7 μ.μ., στην Αίθουσα Ταρσούλη του Μανιατακείου Ιδρύματος, στην Κορώνη. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο «Χαρτί και Μολύβι» και οι εκδόσεις «Κέδρος».

Πρόκειται για μια ιστορική μελέτη που επιχειρεί να φωτίσει μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες περιόδους της Γαλλικής Επανάστασης, την Περίοδο της Τρομοκρατίας, εξετάζοντας τα γεγονότα, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις προσωπικότητες που καθόρισαν την εξέλιξή της.

Στο βιβλίο του, ο Θανάσης Γάλλος αναλύει τον καταλυτικό ρόλο του Μαξιμιλιανού Ροβεσπιέρου, αλλά και άλλων πρωταγωνιστών της εποχής, οι οποίοι συχνά έχουν παραμείνει στο περιθώριο της ιστορικής αφήγησης.

Μέσα από τη διεξοδική μελέτη ιστορικών πηγών και βιωματικών αφηγήσεων, το έργο υπερβαίνει τη διαχρονική δαιμονοποίηση της περιόδου και αναδεικνύει τον πολυσύνθετο χαρακτήρα της. Παράλληλα, χαρτογραφεί τις έντονες ιστοριογραφικές και ιδεολογικές μάχες που συνεχίζουν να απασχολούν τους ερευνητές εδώ και 230 χρόνια.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Χρυσοβαλάντη Λευτάκη, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου «Χαρτί και Μολύβι» στην Κορώνη και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Φίλιππος Αθανασόπουλος, καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διδάκτωρ Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και ο συγγραφέας Θανάσης Γάλλος.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...

Ο Θανάσης Γάλλος είναι διδάκτωρ Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με ερευνητικά ενδιαφέροντα που επικεντρώνονται στην ευρωπαϊκή, γαλλική και νεοελληνική ιστορία.

Η διδακτορική του διατριβή ασχολήθηκε με την ανατροπή των Ιακωβίνων, την πτώση του Ροβεσπιέρου και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία κατά το 1794.

Από το 2004 εργάζεται ως ιστορικός και επιστημονικός συνεργάτης στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), ενώ τη διετία 2017-2019 δίδαξε Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται οι μελέτες «Τα μικροαστικά στρώματα στη Γαλλική Επανάσταση (1787-1795) – Μορφές δράσης, ιδεολογία και κοινωνικές αντιλήψεις» (2014) και «Το θρησκευτικό ζήτημα στη Γαλλική Επανάσταση» (2018). Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή συλλογικών επιστημονικών έργων και έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε ιστορικά περιοδικά.

Το βιβλίο «Η Τρομοκρατία – Το Έτος V της Γαλλικής Επανάστασης (1793-1794)», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κέδρος», αποτελεί αποτέλεσμα μιας μακράς ερευνητικής διαδρομής που ξεκίνησε την άνοιξη του 2012.

Η παρουσίαση στην Κορώνη αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει το έργο και να συμμετάσχει σε μια συζήτηση γύρω από μια καθοριστική περίοδο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας.