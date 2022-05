Η Ευτυχία Στεφάνου στην παράσταση “Blue beyond”

Οι συντελεστές είναι οι: σύλληψη-χορογραφία-καλλιτεχνική διεύθυνση: Ελεονώρα Σιαράβα, χορεύτρια: Ευτυχία Στεφάνου, sound design: Γιάννης Τσιρίκογλου, space design: Ελεονώρα Σιαράβα, φωτισμός: Ελίζα Αλεξανδροπούλου, επιμέλεια σκηνικού χώρου: Χριστόφιλη Κοντολέφα, σύμβουλος δραματουργίας: Μπετίνα Παναγιωτάρα, επιμέλεια κοστουμιού: Γεωργία Δίπλα, παραγωγή: “Per_Dance Choreographic Research Plarform”.

Στην οδό Τουρναβίτου 7, Ψυρρή. Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ, προπώληση: www.ticketservices.gr, infoperdance@gmail.com. Με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού για το 2021-2022. Την Κυριακή 23 Μαΐου, μετά το τέλος της παράστασης, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα στη δημιουργική ομάδα και το κοινό, με συντονίστρια την Μπετίνα Παναγιωτάρα.

Το “Blue beyond” προτείνει μια φαντασιακή συνθήκη όπου το μέλλον διεισδύει στο παρόν και το παρόν διαρρηγνύει και ξεπροβάλλει στο μέλλον. Επιχειρεί να μετατρέψει την σκηνή σε ένα ζωντανό υβριδικό χώρο με κινήσεις, ήχους, αντικείμενα. Mε αναφορές στο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας των αρχών του 20ού αιώνα “Last and first men: a story of the near and far future” του Olaf Stapledon, η παράσταση αναζητά να ανιχνεύσει ατμόσφαιρες και εντυπώσεις του αύριο που επιπλέουν στο τώρα, να συγχρονιστεί με αντηχήσεις, κινήσεις, δονήσεις αυτού που δεν είναι ακόμη εδώ δεν έχει καταφτάσει αλλά είναι ήδη εγγεγραμμένο μέσα μας και μέσα στο χορό που εκκρεμεί να γεννηθεί (https://vimeo.com/707232710).