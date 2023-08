Προβολές ντοκιμαντέρ από το Solar Cinema

Πρόκειται για έναν αυτόνομο κινητό ηλιακό κινηματογράφο που μπορεί να προβάλει ταινίες χωρίς να συνδέεται σε ηλεκτρικό δίκτυο. Ο Ελληνικός Ηλιακός Κινητός Κινηματογράφος, αποκλειστικό μέλος του Solar World Cinema Network, αποτελεί μια παράλληλη δραστηριότητα του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, και έρχεται να ευαισθητοποιήσει το κοινό στα σύγχρονα προβλήματα ανά τον κόσμο, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη σημασία της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς όλος ο εξοπλισμός του τροφοδοτείται 100% από ηλιακή ενέργεια.

Σήμερα θα προβληθεί στις 9.30 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο το ντοκιμαντέρ “Eating Our Way to Extinction” (80’) στην Πλατεία Φραγκόλιμνας.

Όπως τονίζεται στην περιγραφή: «Στο δρόμο μας προς τον αφανισμό, ένα σκληρό και οπτικά θεαματικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, αφήγησης και παραγωγής της βραβευμένης από την Ακαδημία, Κέιτ Γουίνσλετ, μεταφέρει σοκαριστικές μαρτυρίες και οδυνηρές περιγραφές από πρώτο χέρι γηγενών ανθρώπων, που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή. Αυτό το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει σκληρές αλήθειες και θέτει επί τάπητος το σημαντικότερο ζήτημα του καιρού μας, την κλιματική αλλαγή. Με κορυφαίους επιστήμονες και μια πληθώρα από παγκοσμίου φήμης συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων του Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον και του Τόνι Ρόμπινς, η ταινία μεταδίδει ένα μήνυμα ελπίδας που θα ενδυναμώσει τους θεατές». Σκηνοθεσία: Otto Brockway & Ludo Brockway, Ηνωμένο Βασίλειο 2021.