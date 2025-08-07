22 χρόνια συμπληρώνει η Γιορτή Σύκου στον Πολύλοφο

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη γιορτή αφιερωμένη σε τοπικό αγροτικό προϊόν, προβάλλοντας παράλληλα και τη γαστρονομική αξία του σύκου. Καλεσμένος καλλιτέχνης της βραδιάς θα είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας τραγουδιστής με πολλές επιτυχίες στη δισκογραφία του, ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, καθώς καταφέρνει να ξεσηκώνει τους πάντες με το πρόγραμμά του. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου, σε συνεργασία με τη ΣΥΚΙΚΗ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Μεσσήνης, τον Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, με δωρεάν είσοδο και έναν γευστικό μπουφέ γλυκών με σύκο για τους επισκέπτες.
22 χρόνια συμπληρώνει η Γιορτή Σύκου στον ΠολύλοφοΓράφτηκε από την Κωνσταντίνα Δρακουλάκου
Είκοσι δύο χρόνια συμπληρώνει φέτος η Γιορτή Σύκου στον Πολύλοφο, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, στις 9.30 μ.μ.
