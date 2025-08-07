Ξεκινά αύριο το 3ο Μεσσηνιακό Γαστρονομικό και Μουσικό Φεστιβάλ

Τοπικά καταστήματα εστίασης, καθώς και μικροπαραγωγοί, θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, όπως: παστό, λάδι, κρασί, ούζο, μέλι, δίπλες, λαλάγγια, κομπόστες, παστέλι, χυλοπίτες, λουκάνικα και άλλα. Παρόντες θα είναι και σύλλογοι της Μεσσηνίας — μουσικοί, λαογραφικοί, χορευτικοί, φωτογραφικοί, φιλοζωικοί, ορειβατικοί, σκοπευτικοί — οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη δράση τους, θα ενημερώνουν το κοινό και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων μελών. Κάθε ημέρα θα κορυφώνεται με μουσικές βραδιές, στις οποίες θα συμμετέχουν τοπικά μουσικά σχήματα, καθώς και γνωστοί καλλιτέχνες.

Αναλυτικά θα εμφανιστούν οι: Γιάννης Χαρούλης – Φωτεινή Βελεσιώατου (8 Αυγούστου), Μίλτος Πασχαλίδης – Μάγδα Βαρούχα – Χρήστος Αδαμόπουλος – Cover Bus (9 Αυγούστου), 12ος πίθηκος – Otra Rota – Otros Mundos (10 Αυγούστου) και Γιαγκίνηδες – Ακροβάτες (11 Αυγούστου).

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται στα εξής φυσικά καταστήματα: Rodanthos Rock n Roll Beer Bar, Casablanca Beachbar, Μάμρα Ρακομπυραρείον, Όλα Χαρτί (βιβλιοχαρτοπωλείο), Κονταργύρη (βιβλιοχαρτοπωλείο), Exiscafe, Black Glove, καθώς και ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 μ.μ. Διοργάνωση: Σύλλογος Γαστρονομίας, Τουρισμού και Πολιτισμού Μεσσηνίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.