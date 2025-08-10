Απόψε στην Κυπαρισσία: «Ο Μίκης Θεοδωράκης μέσα από τα μάτια των νέων»

Η Νεολαία Μίκη Θεοδωράκης παρουσιάζει αύριο Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στο προαύλιο του Γυμνασίου-Λυκείου Κυπαρισσίας, τη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Μίκης Θεοδωράκης μέσα από τα μάτια των νέων».

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Ελληνα μουσουργού. Συνδιοργανώνουν ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας (Μ.Ε.Σ.Κ.), η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Στο σημείωμα της ομάδας αναφέρεται: «Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη μας παράσταση και μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις μας πέρσι το καλοκαίρι σε διάφορους δήμους της Αθήνας και εκτός Αττικής, συνεχίζουμε να αγκαλιάζουμε το έργο του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Ταξιδεύουμε μαζί στον μουσικό γαλαξία του με οδηγό τα τραγούδια, τις μουσικές και τα λόγια του, δραματοποιημένα σε μια μουσικοθεατρική παράσταση. Μιλάμε για όσα μας απασχολούν, συνδέοντας το χθες με το σήμερα. Για να μπορέσουμε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, ως άνθρωποι και ως κοινωνία».

Σκηνοθεσία και καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Αλέξης Μαρινέλης, με μουσική επιμέλεια από τους Σπύρο Κράββαρη και Παναγιώτη Καρανάσιο. Στο έργο συμμετέχουν μουσικοί και ηθοποιοί που ζωντανεύουν το πλούσιο έργο του Θεοδωράκη. Μουσικοί: Εύα Χέλμη (αρμόνιο), Λουκάς Μποράκης (κλασική κιθάρα, μπάσο φλογέρα), Σπύρος Κράββαρης (μπουζούκι), Παναγιώτης Γιαλούρης (μπουζούκι), Παναγιώτης Καρανάσιος (ηλεκτρακουστική κιθάρα, μαντολίνο), Κορνηλία Σπίγγου (κλασική κιθάρα). Ερμηνευτές: Μαρία Ξένου, Αλέξανδρος Ολύμπιος. Ηθοποιοί: Αλέξης Μαρινέλης, Μαρία Πριτσιόλα, Ελένη Δημητροπούλου. Ακούγονται επίσης το ποίημα της Ολυμπίας Πράπα και το σημείωμα της Ιωάννας Κολοβού.