eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2025 08:20

Μεσσηνία: Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Γράφτηκε από την

Μεσσηνία: Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Premium Strom

Σε ισχύ είναι από την 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο λειτουργίας για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Τα περισσότερα μνημεία και μουσεία της Μεσσηνίας θα λειτουργούν καθημερινά από τις 8.30 π.μ. έως τις 3.30, μ.μ. ενώ η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και 20 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου. Αναλυτικά, το νέο ωράριο περιλαμβάνει τον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.), το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.),

το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Τριφυλίας (Κλειστό λόγω έργων), το Ανάκτορο Νέστορα: Κλειστό λόγω έργων (έως 28/2/2026), τα Κάστρα Καλαμάτας, Μεθώνης και Πύλου (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.), το Κάστρο Κυπαρισσίας: Ανοιχτό Παρασκευή έως Δευτέρα (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.), τη Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο), Πετράλωνα: Δευτέρα – Παρασκευή (8 π.μ. – 3 μ.μ.) και το Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων (Παλιά Καρδαμύλη): Πέμπτη έως Κυριακή, (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.). Άλλοι χώροι: (Ακοβίτικα, Θολωτοί Τάφοι Άνθειας & Μάλθης, Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Χριστιάνοι Τριφυλίας), θα είναι επισκέψιμοι κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία. Επιπλέον, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό στις παρακάτω ημερομηνίες: Την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη), 18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς), 28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή). Tο χειμερινό ωράριο λειτουργίας θα είναι σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις