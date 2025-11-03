Μεσσηνία: Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Τα περισσότερα μνημεία και μουσεία της Μεσσηνίας θα λειτουργούν καθημερινά από τις 8.30 π.μ. έως τις 3.30, μ.μ. ενώ η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και 20 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου. Αναλυτικά, το νέο ωράριο περιλαμβάνει τον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.), το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.),

το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Τριφυλίας (Κλειστό λόγω έργων), το Ανάκτορο Νέστορα: Κλειστό λόγω έργων (έως 28/2/2026), τα Κάστρα Καλαμάτας, Μεθώνης και Πύλου (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.), το Κάστρο Κυπαρισσίας: Ανοιχτό Παρασκευή έως Δευτέρα (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.), τη Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο), Πετράλωνα: Δευτέρα – Παρασκευή (8 π.μ. – 3 μ.μ.) και το Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων (Παλιά Καρδαμύλη): Πέμπτη έως Κυριακή, (8.30 π.μ. - 3.30, μ.μ.). Άλλοι χώροι: (Ακοβίτικα, Θολωτοί Τάφοι Άνθειας & Μάλθης, Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Χριστιάνοι Τριφυλίας), θα είναι επισκέψιμοι κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία. Επιπλέον, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό στις παρακάτω ημερομηνίες: Την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη), 18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς), 28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή). Tο χειμερινό ωράριο λειτουργίας θα είναι σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου.