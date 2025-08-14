Πλήθος κόσμου στη συναυλία του Μπάση στη Μεσσήνη (βίντεο)

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η συναυλία του Δημήτρη Μπάση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης.

Οι 1.200 καρέκλες που είχε τοποθετήσει ο Δήμος γέμισαν αρκετά νωρίς, με τον κόσμο να έχει κατακλύσει κάθε σημείο τις πλατείας, ενώ ασφυκτικά γεμάτα ήταν και όλα τα μαγαζιά της πόλης.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής για πάνω από δυόμιση ώρες ερμήνευσε μοναδικά δικές του γνωστές επιτυχίες, ενώ τραγούδησε και κομμάτια άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών όπως οι Καζαντζίδης, Μητροπάνος, Νταλάρας, Πουλόπουλος κ.α.

Μαζί του στη σκηνή ήταν και η Βίκυ Καρατζόγλου, ερμηνεύοντας μεγάλες λαϊκές επιτυχίες.

Ο κόσμος χάρηκε την όμορφη αυτή βραδιά ψυχαγωγίας, διασκεδάζοντας και χορεύοντας με ποιοτική μουσική.

Την επιτυχημένη εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύλλογος Απανταχού Νησιωτών «Ο Πάμισος», ο Δήμος Μεσσήνης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κ.Ηλ.