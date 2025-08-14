«Ο Θάνατος του εμποράκου» έρχεται στην Καλαμάτα

Μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές θριαμβευτικής παρουσίας στην Αθήνα, με περισσότερους από 150.000 θεατές και 350 παραστάσεις, το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο του Αρθουρ Μίλερ «Ο Θάνατος του εμποράκου», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον εμβληματικό ρόλο του Γουίλι Λόμαν, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και κάνει στάση στην Καλαμάτα, την Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο.

Η παράσταση προσκαλεί το κοινό να βιώσει από κοντά το κορυφαίο έργο του Μίλερ, το οποίο παραμένει επίκαιρο και βαθιά ανθρώπινο. Δίπλα στον Βλαδίμηρο Κυριακίδη ανεβαίνει επί σκηνής μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών: Έφη Μουρίκη, Ρένος Ρώτας, Δημήτρης Γεροδήμος, Κατερίνα Μάντζιου, Γιώργος Κοσκορέλλος, Παναγιώτης Παπαδούλης και Σωκράτης Αγγελής. Γραμμένο το 1949, «Ο Θάνατος του Εμποράκου» θεωρείται το αριστούργημα του Αμερικανού συγγραφέα. Πραγματεύεται τη ζωή του Γουίλι Λόμαν, ενός πλανόδιου πωλητή που ζει μπερδεμένος ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, εγκλωβισμένος στο αμερικανικό όνειρο. Το δυσβάσταχτο κυνήγι της επιτυχίας, σύμφωνα με τα πρότυπα που επιτάσσει η άκρως καπιταλιστική κοινωνία, τον οδηγεί σταδιακά στη διάλυση ολόκληρης της ζωής του. Τα σκηνικά της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Γαβαλάς και τα κοστούμια η Ντένη Βαχλιώτη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Απόδοση - Σκηνοθεσία - Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης. Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς. Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη. Μουσική Επιμέλεια: Γιώργος Νανούρης. Βοηθός Σκηνοθέτη: Νικίτα Ηλιοπούλου. Φωτογραφίες: Κατερίνα Τσατσάνη. Διανομή: Γουίλι Λόμαν - Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Λίντα - Έφη Μουρίκη. Μπιφ - Ρένος Ρώτας. Τσάρλι - Δημήτρης Γεροδήμος. Γυναίκα - Κατερίνα Μάντζιου. Χάπυ - Γιώργος Κοσκορέλλος. Χάουαρντ - Παναγιώτης Παπαδούλης. Σερβιτόρος - Σωκράτης Αγγελής. Social Media: Renegade Media. Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη.