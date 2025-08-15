Παρουσίαση βιβλίου της Αλέκας Κατσουλίδη στη Μεσσήνη

Η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων και οι Φίλοι του Μουσείου Τ. Κατσουλίδη παρουσιάζουν το βιβλίο της φιλολόγου Αλέκας Κατσουλίδη Ψιτ, μέλους της Ε.Μ.Σ., με τίτλο «Η εκδίκηση των Μεσσηνίων – Κριτικά κείμενα», την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στις 8 μ.μ., στη Μεσσήνη, στο Μουσείο Χαρακτικής Τ. Κατσουλίδη (Καρατζά 15).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αντωνία Παυλάκου, ΜΑ φιλόλογος και πρόεδρος της Ε.Μ.Σ., και η συγγραφέας. Κείμενα θα διαβάσει η Μαριάννα Παπαγιάννη, πολιτικός επιστήμων. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με μουσικές παρενθέσεις από τους Γιάννη Ζέρβα, Δημήτρη Χαρλέπα και Δημήτρη Δημητρόπουλο.