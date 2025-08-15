eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025 17:18

Παρουσίαση βιβλίου της Αλέκας Κατσουλίδη στη Μεσσήνη

Γράφτηκε από την

Παρουσίαση βιβλίου της Αλέκας Κατσουλίδη στη Μεσσήνη

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων και οι Φίλοι του Μουσείου Τ. Κατσουλίδη παρουσιάζουν το βιβλίο της φιλολόγου Αλέκας Κατσουλίδη Ψιτ, μέλους της Ε.Μ.Σ., με τίτλο «Η εκδίκηση των Μεσσηνίων – Κριτικά κείμενα», την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στις 8 μ.μ., στη Μεσσήνη, στο Μουσείο Χαρακτικής Τ. Κατσουλίδη (Καρατζά 15).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αντωνία Παυλάκου, ΜΑ φιλόλογος και πρόεδρος της Ε.Μ.Σ., και η συγγραφέας. Κείμενα θα διαβάσει η Μαριάννα Παπαγιάννη, πολιτικός επιστήμων. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με μουσικές παρενθέσεις από τους Γιάννη Ζέρβα, Δημήτρη Χαρλέπα και Δημήτρη Δημητρόπουλο.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις