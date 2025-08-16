eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025 19:12

Με Χρήστο Μενιδιάτη η Γιορτή Σύκου στον Πολύλοφο

Γράφτηκε από την

Με Χρήστο Μενιδιάτη η Γιορτή Σύκου στον Πολύλοφο

Premium Strom

 

Είκοσι δύο χρόνια συμπληρώνει φέτος η Γιορτή Σύκου στον Πολύλοφο, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, στις 9.30 μ.μ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη γιορτή αφιερωμένη σε τοπικό αγροτικό προϊόν, προβάλλοντας παράλληλα και τη γαστρονομική αξία του σύκου. Καλεσμένος καλλιτέχνης της βραδιάς θα είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας τραγουδιστής με πολλές επιτυχίες στη δισκογραφία του, ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, καθώς καταφέρνει να ξεσηκώνει τους πάντες με το πρόγραμμά του. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου, σε συνεργασία με τη ΣΥΚΙΚΗ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Μεσσήνης, τον Δήμο Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, με δωρεάν είσοδο και έναν γευστικό μπουφέ γλυκών με σύκο για τους επισκέπτες.

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις