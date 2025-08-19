Πλήθος κόσμου στην 22η Γιορτή Σύκου στον Πολύλοφο - «Ανάγκη η Πολιτεία να στηρίξει ουσιαστικά τη συκοκαλλιέργεια»

Παρουσία πλήθους κόσμου και φίλων του σύκου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (18/8) η 22η Γιορτή Σύκου, στον Πολύλοφο Μεσσήνης.

Στη Γιορτή Σύκου έδωσε το παρών ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος σε χαιρετισμό του -μεταξύ άλλων- συνεχάρη τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυλόφου που έχει μετατρέψει τη μεγαλύτερη αγροτική γιορτή που γίνεται στη Μεσσηνία, τη Γιορτή Σύκου, σε ένα θεσμό για την περιοχή.

Επίσης, ο κ. Βασιλόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ΣΥΚΙΚΗ η οποία πρωταγωνιστεί στην αγορά και επεξεργασία του σύκου, επισημαίνοντας την ανάγκη η Πολιτεία να στηρίξει ουσιαστικά τη συκοκαλλιέργεια.