Με επιτυχία το Φεστιβάλ Πολιτισμού «192,4» στον Δεσύλλα Μεσσηνίας (φωτογραφίες)

Το 3ο Εθελοντικό Φεστιβάλ εντυπωσίασε τους επισκέπτες του, αφήνοντας ένα μοναδικό στίγμα δυναμικής και δημιουργικότητας. Σύμφωνα με την ομάδα #αγαπάμεΔεσύλλα, ήταν ένα φεστιβάλ πλούσιο σε θεματολογία και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, που ανέδειξε τον πολιτισμό, την παράδοση και τον εθελοντισμό.

Η αυλαία άνοιξε με τη λαογραφική έκθεση και την έκθεση φωτογραφίας, ενώ ακολούθησε ένα βιωματικό εργαστήρι παραμυθιού από την Ευγενία Δουβαρά, που μάγεψε τις παιδικές ψυχές. Η αναπαράσταση γέλιου από τον Ηλία Κουμπούνη χάρισε απλόχερα χαμόγελα σε όλες τις ηλικίες, ενώ η επίδειξη παραδοσιακών μαγειρικών συνταγών από τις γυναίκες του χωριού απέσπασε θερμό χειροκρότημα και εντυπώσεις. Ιδιαίτερη θέση στο φεστιβάλ είχε η παρουσίαση της Μεσσηνιακής Γης, μέσα από τις φωνές των εκπροσώπων της: Μαγγανιακό (Παναγιώτης Γιαννακόπουλος), Διαβολίτσι (Όλγα Μπουράνη & MYΚοινΣΕπ), Φίλια (πάτερ Γεώργιος Σταθόπουλος), Καρνάσι (Γεώργιος Λυμπερόπουλος), Χράνοι Αρκαδίας (Φώτης Σύκαλης). Ο Skitsoftenis (Κώστας Λούζης) μίλησε για την τέχνη του γκράφιτι, ενώ η Μαριάννα Γκρόγκου από το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Διάπλασις» Καλαμάτας τόνισε τη σημασία του εθελοντισμού μέσα από το βλέμμα των ατόμων με αναπηρία. Το παρών έδωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο οποίος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την οργάνωση και τη θεματολογία του φεστιβάλ, μιλώντας με θερμά λόγια στους παρευρισκόμενους. Επίσης, ιδιαίτερη χροιά έδωσε η συμμετοχή εκπροσώπων του Κινήματος Διάσωσης και Επαναλειτουργίας του Σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Η παρουσίαση του φεστιβάλ από τον εκπρόσωπο της ομάδας #αγαπάμεΔεσύλλα, Μάριο Γκρόγκο, απέσπασε το χειροκρότημα των επισκεπτών.

Η βραδιά κορυφώθηκε με τη μουσική του συγκροτήματος Müzikal Ifade που ταξίδεψε το κοινό στην ομορφιά της παραδοσιακής μουσικής. Εμβόλιμα, τα τραγούδια των γυναικών του χωριού και της Ιωάννας Αθανασοπούλου έδωσαν μια γλυκιά και συγκινητική διάσταση στην εκδήλωση. Η ομάδα #αγαπάμεΔεσύλλα, με την ακούραστη δράση και αγάπη των μελών της για τον τόπο τους, αναδεικνύεται σε ένα ζωντανό παράδειγμα προς μίμηση, με την ανανέωση του τόπου και τις ξεχωριστές δράσεις που πραγματοποιεί να αποδεικνύουν στην πράξη το γεγονός αυτό.

Δείτε φωτογραφίες: