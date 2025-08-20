Φιλιατρά: Βραδιά τζαζ το Σάββατο στο πάρκο της Βλαχέρνας

Βραδιά τζαζ διοργανώνεται το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 9.30 μ.μ. στο πάρκο της Βλαχέρνας στα Φιλιατρά, καθώς οι 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας κάνουν φέτος μια ξεχωριστή στάση εκεί.

Με τη διοργάνωση του Συλλόγου Φιλοπροόδων και την οικονομική στήριξη του Δήμου Τριφυλίας, το Φεστιβάλ παρουσιάζει μια ατμοσφαιρική τζαζ βραδιά με τους Gabriele Milozzi, Σωτήρη Χούτο, Σοφία Μπράιλα και Αρίωνα Γυφτάκη.

Μια συναυλία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, με αγαπημένα jazz standards και με έναν μοναδικό mainstream ήχο, που υπόσχεται να ταξιδέψει τους ακροατές στη μαγεία της τζαζ.

Το σχήμα αποτελείται από τους: Σοφία Μπράιλα - φωνή, Gabriele Milozzi – άλτο και σοπράνο σαξόφωνο, Σωτήρη Χούτο – κιθάρα, Αρίωνα Γυφτάκη – κοντραμπάσο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.