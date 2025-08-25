Μουσικό ταξίδι στα Βαλκάνια σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ξεκινώντας από τη διαφοροποίηση μεταξύ γραπτών και προφορικών μουσικών παραδόσεων του Μεσαίωνα και φτάνοντας μέχρι τον διάλογο της pop και της avant-garde μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, το φετινό πρόγραμμα αναζητεί τον διαχρονικό κοινό τόπο της ανθρώπινης δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. «Εν μέσω ενός κόσμου που φλέγεται, αυτός δεν μπορεί παρά να εντοπίζεται στην κοινή εμπειρία του να είσαι άνθρωπος, μια εμπειρία η οποία υπερβαίνει οποιεσδήποτε πολιτισμικές και ατομικές διαφορές» τονίζεται από τους διοργανωτές. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες, όπως ο βιολοντσελίστας Jean-Guihen Queyras, ο βιολονίστας Jonian Ilias Kadesha, η μεσόφωνος Ema Nikolovska, το ντουέτο βιολοντσέλου και κρουστών των Hugo Rannou και Emil Kuyumcuyan, το φωνητικό σύνολο TRËI και το σύνολο βαλκανικής μουσικής TRI i DVE, αλλά και το ελληνικό σύνολο μεσαιωνικής και αναγεννησιακής μουσικής Lycabettus.

TRI i DVE: BALKAN O’CLOCK

Το φεστιβάλ ανοίγει σήμερα στις 8.30 μ.μ. στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με ένα μουσικό ταξίδι στα Βαλκάνια. Το TRI i DVE, ένα πολυπολιτισμικό σύνολο μουσικών από την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Ιαπωνία, βρήκε την καλλιτεχνική του στέγη στη Λοζάνη. Το όνομα, που σημαίνει «τρία και δύο» στα βουλγαρικά, αναδεικνύει όχι μόνο την ασυμμετρία των βαλκανικών ρυθμών, αλλά και την ευελιξία του συγκροτήματος να συνδυάζει ντουέτα, τρίο και κουιντέτα με ποικίλους τρόπους.

Με ρίζες στην κλασική εκπαίδευση, το σύνολο συνδυάζει τη μουσική των Ρομά, του Κλέζμερ και των Βαλκανίων με κλασικές συνθέσεις και μια ποικιλία παραδοσιακών οργάνων. Παίζουν οι: Felix Froschhammer – βιολί, Nico Prinz – βιολοντσέλο και ταμπούρα, Ivaylo Dimitrov – ακορντεόν, Tashko Tasheff – κοντραμπάσο και ζουρνάς. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ και 5 (μειωμένο). Οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες θα ολοκληρωθούν στις 6 Σεπτεμβρίου.