Καλαμάτα: H Μαρίνα Σάττι απόψε στο Ανοιχτό θέατρο

«Η πολυπλατινένια hitmaker και performer, που έπλασε τον πιο POP μουσικό κόσμο ακροβατώντας αριστοτεχνικά και με θάρρος ανάμεσα σε μουσικά είδη, συνεχίζει τη σαρωτική εξερεύνηση της POP πτυχής της και μας καλεί σε ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό και δυναμισμό, στην πιο σύγχρονη και urban εκδοχή της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων, που θα ταράξει τα νερά και θα φέρει... πανικό στην πόλη. Σε μια ακόμα ζωντανή εμφάνιση με αστείρευτη ενέργεια, λοξή ματιά και πολλές εκπλήξεις, η Μαρίνα Σάττι, με σταθμούς από τις Koupes ως τη χειροποίητη Mantissa της και την ανατρεπτική Yenna της, έρχεται σαν αεράκι στην καρδιά του καλοκαιριού με την πιο P.O.P. οπτικοακουστική εμπειρία, παρασύροντάς μας από το πλατινένιο Tucutum και το διαμαντένιο Ζari της, το διπλά πλατινένιο Mixtape, το τριπλά πλατινένιο Lalalala και το χρυσό ονειρικό Ah Thalassa, ως τη δεύτερη ενότητα 100% ελληνικών pop τραγουδιών με φρέσκους ethnic και παραδοσιακούς ήχους και απογειωτικό beat P.O.P. ΤΟΟ, που ήδη σαρώνει με τη γεμάτη φως Anatoli και το viral κομμάτι που μας έχει ανεβάσει Epano Sto Trapezi. Ζουρνάς, νταούλι και 808, πολυφωνικές αλχημείες, γκάιντα και beats, trap, reggaeton, βαλκανική trans και λυρισμός, σπίρτο, βενζίνη, ατακαδόρικοι στίχοι, αισθησιασμός... Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κι εσύ το πιο καυτό live με τη σφραγίδα της μοναδικής Μαρίνας Σάττι» τονίζεται στην περιγραφή του event.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο ticketservices.gr και στα βιβλιοπωλεία "Όλα χαρτί", και "Κονταργύρης".