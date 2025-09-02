Λευκή Νύχτα: Μια ανάσα αισιοδοξίας για την πόλη - Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Δημήτρης Κοργιαλάς

Παρά την γκρίνια και την αμφισβήτηση που συνοδεύει κάθε χρόνο τη Λευκή Νύχτα Καλαμάτας, η διοργάνωση απέδειξε ξανά πως μπορεί να δώσει παλμό και ενέργεια σε ένα κέντρο που τους καλοκαιρινούς μήνες δεν θυμίζει σε τίποτα τους υπόλοιπους, αλλά και να προσελκύσει επισκέπτες.

Οι δρόμοι της πόλης γέμισαν με κόσμο, μουσικές, φώτα και χαμόγελα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής. Αλλωστε, δεν ήταν μόνο η ευκαιρία για αγορές, προφέροντας τη δυνατότητα να απολαύσουν ντόπιοι και επισκέπτες την Καλαμάτα χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς άγχος και πίεση χρόνου.

Η θετική ενέργεια που αιωρούταν στον αέρα ήταν ακριβώς αυτό που όλοι είχαν ανάγκη, μέσα από μια ανάσα αισιοδοξίας σε εποχές που δύσκολα χαρίζουν χαμόγελα.

Μάλιστα, όπως μας είπαν επαγγελματίες, περαστικοί που δεν είχαν αρχικά σκοπό να ψωνίσουν κάτι τελικά άλλαξαν γνώμη, μιας και η ψυχολογία εν μέσω μιας τέτοιας όμορφης βραδιάς δεν θύμισε άλλες μέρες.

ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ

Στο καλλιτεχνικό σκέλος, σημαντική στιγμή αποτέλεσε η συναυλία του Δημήτρη Κοργιαλά στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, παρά το ότι είχε ένα τροχαίο κατά την έλευσή του στην Καλαμάτα δεν πτοήθηκε και ανέβηκε στη σκηνή με κέφι και διάθεση, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια από τις πιο δυνατές συναυλίες του καλοκαιριού. Μάλιστα, δεν δίστασε να καλέσει επί σκηνής μια νεαρή θαυμάστριά του για να τραγουδήσουν μαζί.

Ιδίως γνωστές του επιτυχίες όπως το «Μια φορά» και το «Χωρίς Εσένα» ξεσήκωσαν το κοινό, χορεύοντας μικροί και μεγάλοι χωρίς σταματημό. Η βραδιά έδωσε επιλογές για όλα τα γούστα και ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο, αφήνοντας στους πολίτες και τους επισκέπτες που την έζησαν -και δεν την σχολίασαν απλά μέσω διαδικτύου- πολύ καλές εντυπώσεις. Παράλληλα, εφόσον η Λευκή Νύχτα δεν είναι υποχρεωτική εμπειρία (εντύπωση που πλανάται στα social media) όσοι δεν επιθυμούσαν την πολυκοσμία, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ήρεμες στιγμές στην παραλία, η οποία όπως ήταν φυσικό κινήθηκε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Με το θεσμό να έχει καθιερωθεί πάντως, καλό θα ήταν να βρεθεί ο τρόπος να μπει στην εξίσωση και η Αναγνωσταρά και άλλοι παρακείμενοι δρόμοι, μιας και για μια ακόμα χρονιά η Αριστομένους και το Ιστορικό Κέντρο είχαν κυρίως την τιμητική τους.