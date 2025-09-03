eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου 2025 15:05

Ο Σπήλιος Φλώρος τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την

Ο Σπήλιος Φλώρος τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα

Premium Strom

 

Ο Σπήλιος Φλώρος, ένας από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς της Ελλάδας, επιστρέφει με την τρίτη του σόλο παράσταση, "Στο Τρέξιμο".

Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 9.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Μετά από τις επιτυχίες των Stand up Comedy παραστάσεών του "Ξέρω τις Κινήσεις" και "Ακάλεστος στο Πάρτυ", που έκαναν sold out εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο ίδιος φέρνει ένα ολοκαίνουριο set, γεμάτο γέλιο και τη χαρακτηριστική του ενέργεια. Η παράσταση "Στο Τρέξιμο" γράφτηκε – κυριολεκτικά – στο τρέξιμο και μιλάει για όλα αυτά που μας κάνουν να γελάμε και να ταυτιζόμαστε. Από τους αγώνες στίβου για υπερήλικες (είπαμε κυριολεκτικά στο τρέξιμο) μέχρι και την ζωή μετά τα 25. Από την οικογένεια, στις ερωτικές σχέσεις μέχρι και τη ζωή μετά τον θάνατο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 6946801431. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις