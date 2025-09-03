Ο Σπήλιος Φλώρος τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 9.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Μετά από τις επιτυχίες των Stand up Comedy παραστάσεών του "Ξέρω τις Κινήσεις" και "Ακάλεστος στο Πάρτυ", που έκαναν sold out εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο ίδιος φέρνει ένα ολοκαίνουριο set, γεμάτο γέλιο και τη χαρακτηριστική του ενέργεια. Η παράσταση "Στο Τρέξιμο" γράφτηκε – κυριολεκτικά – στο τρέξιμο και μιλάει για όλα αυτά που μας κάνουν να γελάμε και να ταυτιζόμαστε. Από τους αγώνες στίβου για υπερήλικες (είπαμε κυριολεκτικά στο τρέξιμο) μέχρι και την ζωή μετά τα 25. Από την οικογένεια, στις ερωτικές σχέσεις μέχρι και τη ζωή μετά τον θάνατο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 6946801431. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.