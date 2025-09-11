Εργατικό φεστιβάλ το Σάββατο στην Καλαμάτα

“Διαδηλώνουμε ενάντια σε ό,τι διαλύει τις ζωές και τα δικαιώματά μας με εκθέσεις – συναυλίες”, αναφέρει το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας και σημειώνει: “Να αποσυρθεί τώρα το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα για το 13ωρο και τα εργασιακά. Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις. Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Παλεύουμε για δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες”.

Τα συνδικάτο καλεί “όλες τα σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όλο το λαό της Μεσσηνίας να συμμετέχει και να στηρίξει το Φεστιβάλ των εργατικών σωματείων του νομού μας, το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη, στο Πάρκο του Λιμενικού: Να συζητήσουμε για το συντονισμό της δράσης των σωματείων μπροστά στην οργάνωση της πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτώβρη, ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα, που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση της ΝΔ, για να πραγματοποιήσει τα πιο μεγάλα όνειρα της εργοδοσίας για 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη και διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου σε εβδομαδιαία βάση. Υπερωρίες ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία! Προσλήψεις και απολύσεις με ένα κλικ, λύνοντας τα χέρια στα δουλεμπορικά των εργολάβων. Χτύπημα του δικαιώματος για την καλοκαιρινή άδεια. Για τις φλόγες των ιμπεριαλιστικών πολέμων που απειλούν να αγκαλιάσουν και την περιοχή µας. Για το στρατιωτικό αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ στην Μεσσήνη που έχει παραχωρηθεί σε εταιρεία του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και αποτελεί στόχο κινδύνων και αντιποίνων, όπως και όλες οι βάσεις που αποτελούν ορμητήρια στα πεδία των πολέμων”.

Το συνδικάτο δηλώνει ότι “απαιτούμε: Να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά! 7Ωρο – 5ημερο - 35ωρο για όλους! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που κάνουν τον εργάσιμο χρόνο λάστιχο. Κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα! Να φύγει τώρα η εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων από το αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άμεση διακοπή κάθε σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Λεφτά για μισθούς, Υγεία, Παιδεία, και όχι για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Αυξήσεις στους μισθούς, ΣΣΕ, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών. Ενίσχυση των νοσοκομείων, των σχολείων, της πολιτικής προστασίας. Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας”.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ που αρχίζει στις 7 το απόγευμα, είναι:

Στις 7.30 μ.μ. συζήτηση – σύσκεψη σωματείων, με θέμα τον συντονισμό της δράσης μπροστά στην πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την 13ωρη δουλειά και τα εργασιακά. Στις 9 μ.μ. συναυλίες από τοπικά συγκροτήματα και στις 10.30 μ.μ. λαϊκό γλέντι

Στον χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχουν εκθέσεις με φωτογραφικό υλικό από τη δράση των σωματείων.