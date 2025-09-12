“Μετακινούμαι Βιώσιμα ΙΙΙ”: Ενημερωτική δράση στη Μεγαλόπολη

Ενημερωτική δράση με τίτλο “Μετακινούμαι Βιώσιμα ΙΙΙ, θα πραγματοποιηθεί στη Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το πρωί.

Τη δράση συνδιοργανώνουν το Europe Direct Πελοπόννησος και η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου με τον Δήμο Μεγαλόπολης, τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Αρκαδίας και την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Νότιας Πελοποννήσου, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και του Δικτύου Πόλεων

“Βιώσιμη Πόλη”.

Το σημείο συνάντησης της δράσης και αφετηρία του βιωματικού εργαστηρίου είναι το Δημαρχείο Μεγαλόπολης, όπου ύστερα από μια σύντομη ενημέρωση για την σημασία και την αξία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας από τους διοργανωτές, θα ακολουθήσει ο βιωματικός περίπατος, περπατώντας με χρήση αμαξιδίου και λευκού μπαστουνιού, αλλά και “μαθήματα” Κυκλοφοριακής Αγωγής, με σημείο τερματισμού τον προαύλιο χώρο του Γενικού Λυκείου Μεγαλόπολης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Μεγαλόπολης, στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας” - που έχει καθιερωθεί από το 2000 - λαμβάνει χώρα ο σημαντικός θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας, την προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και ευαισθητοποίησης για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Η εμβληματική αυτή πανευρωπαϊκή εκστρατεία έχει ως στόχο την ενίσχυση τοπικών δράσεων που συμβάλλουν στο να γίνουν οι πόλεις πιο ασφαλείς, πράσινες, συμμετοχικές και προσβάσιμες για όλους.

Το ετήσιο θέμα για το 2025 είναι “Κινητικότητα για Όλους” και μας καλεί να επανεξετάσουμε κάθε διαδρομή και να διασφαλίσουμε την κινητικότητα για όλους.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη δράση, θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των πολιτών - και

κυρίως των νέων - για την προτεραιότητα της Ε.Ε. που στοχεύει στην προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους και στην ευαισθητοποίηση αυτών σχετικά με τη Βιώσιμη Κινητικότητα.