Παρουσίαση βιβλίου της Γεωργίας Μαγκλάρα στην Καλαμάτα

Το νέο βιβλίο της Γεωργίας Μαγκλάρα με τίτλο «Κάπου… Κάποτε!» θα παρουσιασθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Οι εκδόσεις 24γράμματα και η συγγραφέας προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου το οποίο περιλαμβάνει παιδικές βιωματικές ιστορίες του χωριού, οι οποίες αποτυπώνουν μνήμες και συναισθήματα μιας άλλης εποχής.