Εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στη Μεθώνη

Η εκδήλωση, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Το Κουτί της Πανδώρας ή το Κέρας της Αμάλθειας;», θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης στην πλατεία παραλίας, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ.

Αρχικά, η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στο ιστορικό Καποδιστριακό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο. Ωστόσο, όπως ενημέρωσαν οι διοργανωτές, αυτό δεν κατέστη δυνατό καθώς ο χώρος παραμένει κατειλημμένος από εκθέματα που δεν έχουν απομακρυνθεί από το 2021.

Η εσπερίδα θα επιχειρήσει να απαντήσει στο κεντρικό ερώτημα του τίτλου της, καλώντας τους πολίτες να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για ένα θέμα που επηρεάζει ήδη τη ζωή μας και θα καθορίσει το μέλλον των επόμενων γενεών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.