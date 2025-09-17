«Η ευεργετική επίδραση της άσκησης στην υγεία» - Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

«Η ευεργετική επίδραση της άσκησης στην υγεία» είναι το θέμα ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας και το Mediterraneo Hospital και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσουν οι Μιχάλης Κουτσιλιέρης (Ομ. Καθηγητής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ) με θέμα “Η επίδραση της άσκησης στην φυσιολογία του ανθρώπου”, Γεώργιος Γερουλάκος (Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δ/ντης Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Mediterraneo Hospital) με θέμα “Η επίδραση της άσκησης στις αποφραγμένες αρτηρίες των κάτω άκρων”, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος (Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας ΔΠΘ) με θέμα “Η επίδραση της άσκησης στην καρδιοαγγειακή υγεία”, Παναγιώτης Χαλβατσιώτης (Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Διαβήτη ΕΚΠΑ) με θέμα “Η επίδραση της άσκησης στην ρύθμιση του διαβήτη”, Σωκράτης Παπαγεωργίου (Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο) με θέμα “Η επίδραση της άσκησης στην εγκεφαλική λειτουργία”, Αθανάσιος Κορογιάννος (Παθολόγος - Ογκολόγος Mediterraneo Hospital) με θέμα “Η άσκηση ως κομμάτι της θεραπείας του καρκίνου” και Πέτρος Παπαδόπουλος (Αθλητής) με θέμα “Η εμπειρία του αθλητή”.