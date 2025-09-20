"Στρουμφάκια” σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο

Τραγούδια, χορός, γέλιο, μυστήριο, ξεκαρδιστικές ανατροπές και δυνατά οικολογικά μηνύματα συνθέτουν μια θεατρική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Η “Πράσινη Αποστολή” μόνο εύκολη δεν είναι... Ο παμπόνηρος Δρακουμέλ έχει εφεύρει μια ύπουλη μηχανή για να μετατρέψει το καταπράσινο Στρουμφοδάσος σε... σκουπιδότοπο! Θέλει έτσι ν' αναγκάσει τα Στρουμφάκια να βγουν σε αποστολή καθαρισμού του δάσους, ώστε να τα παγιδέψει. Την ίδια ώρα, τα Στρουμφάκια ετοιμάζουν αμέριμνα το πάρτι γενεθλίων της Στρουμφίτας... Θα καταφέρουν άραγε ο Σπιρτούλης, ο Μελένιος κι η αγαπημένη Στρουμφοπαρέα να σώσουν το δάσος και το πάρτι; Η Στρούμφια, παρουσιάστρια και οδηγός αυτής της απίθανης περιπέτειας, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν ενεργά σε χορευτικά, γρίφους και φανταστικές στρουμφοδοκιμασίες! Στόχος; Να ματαιώσουν τα πονηρά σχέδια του Δρακουμέλ και να βοηθήσουν να στεφθεί με επιτυχία η Πράσινη Αποστολή. Με αυθεντικά κοστούμια από παραστάσεις του εξωτερικού, πρωτότυπα τραγούδια, άφθονη στρουμφομαγεία και ζωντάνια, τα Στρουμφάκια χαρίζουν μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία που συνδυάζει τη διασκέδαση με σπουδαία μηνύματα για τη φιλία, τη συνεργασία και την προστασία της φύσης. Στον ρόλο της Στρούμφιας: Στέλλα Παπαδοπούλου, Εβίτα Αγαΐτση. Τα Στρουμφάκια ενσαρκώνουν (αλφαβητικά) οι: Γιάννης Αρτόπουλος, Θωμάς Καμπέρης, Ειρήνη Καφρίτσα, Ευαγγελία Γκουντιού, Σπυριδούλα Κώστα. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.