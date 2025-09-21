Παραδοσιακή αρχιτεκτονική και εκκλησίες της Δημητσάνας

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Σωματείο «Ανθη της Πέτρας», τιμά την αρχιτεκτονική εκκλησιαστική κληρονομιά της Δημητσάνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 μ.μ.

Το αφιέρωμα, με έμφαση στην τέχνη της πέτρας και τις παραδοσιακές σχολές μαστόρων, θα ξεκινήσει στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, όπου ο πρόεδρος του Σωματείου «Ανθη της Πέτρας», Γιάννης Τσιαούσης, θα παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ναοδομίας και τις διαφορές στις τεχνικές μαστόρων, όπως οι Λαγκαδινοί, οι Ηπειρώτες και οι Κουκλινιώτες.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει επίσκεψη σε τρεις επιλεγμένες εκκλησίες της περιοχής -την Αγία Κυριακή, τον Άγιο Χαράλαμπο και τον Άγιο Αθανάσιο στο Κοιμητήριο- όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν και να σχολιάσουν επιτόπου τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν με απαραίτητη κράτηση θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 27950 31630 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.-6 μ.μ.).

Στο πλαίσιο του εορτασμού των ΕΗΠΚ, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλα τα Μουσεία του Δικτύου ΠΙΟΠ. Το ίδιο διάστημα οι επισκέπτες όλων των Μουσείων του Ιδρύματος θα έχουν έκπτωση 10% στα είδη των πωλητηρίων και τις εκδόσεις.