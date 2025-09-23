“Κλιματική αλλαγή και έμφυλη ισότητα”: Εκδήλωση στη Συλλογή Ενδυμασιών "Βικτωρία Γ. Καρέλια"

Ομιλήτρια θα είναι η Δρ. Ζέφη Δημαδάμα, Λέκτορας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας – Παράρτημα Αθήνας.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του 21ου αιώνα, καθώς επηρεάζει το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Ακραία καιρικά φαινόμενα, απώλεια βιοποικιλότητας, λειψυδρία, αλλά και φτώχεια, επισιτιστική ανασφάλεια και αναγκαστική μετανάστευση απειλούν την καθημερινότητά μας. Οι κοινωνικές ανισότητες βαθαίνουν και οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα· η κλιματική κρίση δεν είναι ουδέτερη ως προς το φύλο. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, στην ύπαιθρο και στις πόλεις, οι γυναίκες υφίστανται δυσανάλογα τις επιπτώσεις της. Το να βρεθούν οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή της ανθεκτικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής αλλαγής αποτελεί μια δεύτερη μεγάλη πρόκληση.

Μέσα από την ομιλία, θα αναδειχθούν οι δυσανάλογες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες, ο ρόλος τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αντιμετώπισή της και η ανάγκη να ενισχυθεί η γυναικεία παρουσία σε θέσεις ηγεσίας, στη χάραξη «πράσινων στρατηγικών» και στην ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, θα ερευνηθεί αν και με ποιους τρόπους η κλιματική κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για την ενίσχυση της ισότητας και της δίκαιης κοινωνικής μετάβασης.