Συμπόσιο “Νηλέα” για τον ρόλο της γυναίκας στη γεωργία

Με τη φιλοδοξία να αποτελέσει μια ζωντανή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης με επίκεντρο την ανάδειξη της δυναμικής της παραδοσιακής ελαιοκομίας στον χωροχρόνο που τιμά το παρελθόν, αναλύει το παρόν και σχεδιάζει το μέλλον, το 2023 ο ΑΕΣ Νηλέας, εγκαινίασε το “Oliday: Διαδραστικό Συμπόσιο”.

Στόχος του είναι, σε ετήσια βάση, να συγκεντρώνει στελέχη, θεσμικούς φορείς, γεωργικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και αγρότες, ώστε να κάνουν διάλογο για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το «3ο Oliday: Διαδραστικό Συμπόσιο» θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο Σάββατο στη Χώρα Μεσσηνίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρωί της πρώτης ημέρας θα ανήκει στη νέα γενιά: στους μικρούς μαθητές, που φέρουν το αύριο στα χέρια τους. Το απόγευμα θα εγκαινιαστεί η έκθεσης φωτογραφίας «Η αγροτική παράδοση της Μεσσηνίας» με υλικό από το μακρινό έως και το πρόσφατο παρελθόν. Τη δεύτερη μέρα, στην εσπερίδα «Γαία, Δήμητρα, Γεωργία, Γυναίκα» θα ανοίξει ένας διάλογος για τον διαχρονικά καταλυτικό ρόλο της γυναίκας σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ενδυνάμωσης των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα, τιμώντας την αγρότισσα, τη γυναίκα που διεκδικεί την αυτονομία της, αλλά και τις προοπτικές της… δηλαδή το μέλλον της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του EUROPE DIRECT Πελοποννήσου.