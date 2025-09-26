Περιβαλλοντική δράση από τους “Δρόμους της Ελιάς”

Με έναν ολοένα αυξανόμενο όγκο απορριμμάτων από τις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες και την ανησυχία για την κλιματική αλλαγή να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, πολλοί καλλιτέχνες στρέφονται προς περιβαλλοντικά συνειδητούς τρόπους δημιουργίας, ώστε να τονίσουν την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισής της.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς», μέσω της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο OTRart – Overview through rubbish & Art: Revealing waste through art, πραγματοποιεί στην Καλαμάτα, μια «δημιουργική καλλιτεχνική κατοικία» με θέμα την αλόγιστη χρήση πλαστικών στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες. Σκοπός της είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω της τέχνης. Πρόκειται για μια ζωντανή εικαστική παρέμβαση από τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη KABRIT και τον τοπικό δημιουργό Κώστα Λούζη – Skitsofrenis, με μουσική συνοδεία από τη μαθητική μπάντα Surf in Black του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

Η εικαστική παρέμβαση εντάσσεται στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025, στον χώρο της Κεντρικής Αγοράς, αύριο Σάββατο, από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., με θέμα «Τουρισμός και βιώσιμος μετασχηματισμός». Στόχος των διοργανωτών είναι να αναδείξουν την Καλαμάτα ως σημείο διεθνούς δημιουργικής και περιβαλλοντικής δράσης, που συνδέει πολιτισμό, κοινωνία και βιώσιμο περιβάλλον. Η εικαστική παρέμβαση θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σε διεθνή έκθεση στην Αβινιόν (Γαλλία) και θα προβληθεί παγκοσμίως μέσω ψηφιακής καμπάνιας. Το έργο OTRart, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη») και συντονιζόμενο από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς», περιλαμβάνει αντίστοιχες δράσεις σε πέντε ακόμη ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Ισπανία και Μάλτα.