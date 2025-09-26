Παρουσίαση ιστορικού λογοτεχνήματος για τον Νικηταρά στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας

Η παρουσίαση του ιστορικού λογοτεχνήματος «Νικηταράς Ηρως και Υβρις – Στο Πάνθεον των Ηρώων» της συγγραφέως Ζαχαρούλας Παπαδάκη, από τις εκδόσεις "Λειμών", θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, στις 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου.

Παράλληλα, στο φουαγέ του μουσείου θα φιλοξενηθεί έκθεση σπανίων ιστορικών κειμηλίων του 1821, από τη συλλογή του Σπυρίδωνα Κατσίρα, προέδρου του Συλλόγου «Ελληνομνήμονες».

Το βιβλίο αποτελεί φόρο τιμής στον όχι τόσο προβεβλημένο Ηρωα-Σύμβολο, ο οποίος, στη διαχρονικότητα των ιστορικών εξελίξεων, αναδεικνύεται ως ένας από τους βασικούς Πρωταγωνιστές.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν: η Ισμήνη Κριάρη, Ομότιμη Καθηγήτρια και πρώην Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ο Ιωάννης Μάζης, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο Κωνσταντίνος Γρίβας, Καθηγητής Γεωπολιτικής της Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ο Περικλής Νεάρχου, Πρέσβης ε.τ., και η Νικολέττα Ζυγούρη, ιστορικός, υποψήφια διδάκτωρ και ιστορική επιμελήτρια του βιβλίου. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Μούτσιος.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της βραδιάς έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος Χάχαλης, ο οποίος θα παρουσιάσει μουσικές και εικαστικές συνθέσεις βασισμένες σε αποσπάσματα του βιβλίου. Συμμετέχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες, όπως οι μονωδοί Μαρίτα Παπαρίζου, Αγάπη Παπαμήτσου, Αναστάσιος Θεοδωρακάκος και Καλλιόπη Αναγνωστοπούλου, καθώς και ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν εικαστικές προβολές, αποτέλεσμα συνεργασίας των σκηνοθετών Δημήτρη Ζησόπουλου και Γιάννη Κοροδήμου με τον γλύπτη Γεώργιο Ρούσση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ξεφυλλίζοντας τα απομνημονεύματα τού ήρωα Νικήτα Σταματελόπουλου (Νικηταρά) με τα λακωνικά και πύρινα λόγια του, και με την πένα τού «αδιάφθορου» δικαστή Γεωργίου Τερτσέτη, οι σελίδες με τις διαδρομές της ζωής του, φύλαξαν ανεξίτηλες τις μνήμες μέσα στο χρόνο.

Στον βατήρα εκκίνησης τού έργου, αναγράφονται οι ρίζες και ο βίος της ηγετικής μορφής του μεγάλου οπλαρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 «Νικηταρά», δίνοντας τη σκυτάλη σε μία διαδρομή γύρω από τη σφαίρα των ιστορικών εξελίξεων του 18ου αιώνα στον Ελληνικό, στον Βαλκανικό και στον Ευρωπαϊκό Χώρο.

Στο παρόν πόνημα γίνεται η περιγραφή και οι αναπαραστάσεις των μαχών. Οι εικόνες που περιγράφονται ταξιδεύουν το μυαλό, στα πεδία της δράσης, στις ενέδρες και στις ηρωϊκές πράξεις των αγωνιστών, που γίνονται βίωμα και υπερηφάνεια στην ψυχή του Ελληνα.

Ατιμασμένος και δεσμώτης ο ήρωας βρίσκεται στα κελιά της εξουσίας και οι πύλες της αδικίας ανοίγουν με την συνωμοτική πλεκτάνη εις βάρος του, δημεύοντάς του την περιουσία, αλλά και την ίδια του τη ζωή. Μετά τη σύλληψή του, το δικαστήριο της ύβρεως τον αφήνει στο έλεος της πιο βάναυσης τιμωρίας ως «Βαρυποινίτη».

Η «ευμένεια» της Κυβέρνησης, στο τέρμα της διαδρομής του Μεγάλου Αγωνιστή, προκειμένου να τον εξευτελίσει και να τον αποδομίσει εντελώς, του προσφέρει «απλόχερα» μια τελευταία «τιμητική» θέση στα σκαλοπάτια της εκκλησιάς στο έλεος της συμπόνοιας, αφήνοντας τυφλό και λησμονημένο τον Παρασημοφορημένο Ήρωα.

Το τελευταίο ξημέρωμα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1849, ο «ήλιος» λάμπει ξανά στα γαλάζια του μάτια, παίρνοντάς τον μαζί του για το μεγάλο ταξίδι στο φως του δικού του ουρανού, στην ελευθερία τού Ελληνισμού!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ζαχαρούλα Παπαδάκη γεννήθηκε στη Σπάρτη, αλλά μεγάλωσε, σπούδασε και έζησε στην Αθήνα. Υπήρξε πιστοποιημένο στέλεχος στην ALPHA BANK σε επιτελικές θέσεις και διετέλεσε Περιφερειακή Διευθύντρια έως το 2017. Διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας με την ειδικότητα παροχής Επενδυτικού Συμβούλου από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κάτοχος πιστοποιητικών σπουδών Διοίκησης Πωλήσεων Coaching, Management - Διοίκησης Στελεχών, life Coaching, κ.λπ. Κάτοχος πιστοποιητικού προγράμματος του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής με θεματική ενότητα Σενάριο: Γράφοντας για την τηλεόραση της «ΙΑΝΟΣ ΑΕ» & σεμινάρια υποκριτικής στο σύστημα Στανισλάβσκι και Συναισθηματική Νοημοσύνη Σχολής «Actors in Action». Έχει φοιτήσει ως ερασιτέχνης ηθοποιός στη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου, στην ίδια σχολή συμμετείχε σε διαγωνισμό ζωγραφικής όπου και κέρδισε υποτροφία. Μετά από μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία αφιερώθηκε αποκλειστικά στηντέχνη με την οποία ασχολείτο, ερασιτεχνικά, ανέκαθεν. Δηλαδή συγγραφή κειμένων, δημιουργική σκέψη, στιχουργική, ποίηση, θέατρο και ζωγραφική. Τον Δεκέμβριο του 2021 στην τελετή απονομής βραβείων θεατρικών έργων, προσκλήθηκε από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος και απένειμε το Α΄ βραβείο θεατρικού έργου. Τον Μάρτιο 2022 διακρίθηκε στον 3ο πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής Στίχου της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, με το πρώτο βραβείο στίχου για τον ενιαίο κύκλο τραγουδιών «ΑΓΓΕΛΟΙ».