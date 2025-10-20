Για το μέλλον της χώρας, τους φοιτητές

Καλημέρα. Με χαρά δέχτηκα ένα email από μία αναγνώστρια φοιτήτρια, που μου ζήτησε συμβουλές, για το πώς να διαχειριστεί τα χρήματα που της στέλνουν οι γονείς της, καθώς σπουδάζει σε άλλη πόλη. Είναι αλήθεια ότι όταν τα παιδιά γίνονται φοιτητές και φεύγουν από το πατρικό τους, ξαφνικά καλούνται να διαχειριστούν χρήματα πολύ περισσότερα από το χαρτζιλίκι που έπαιρναν. Κάποια δυσκολεύονται και χρειάζονται παραδείγματα. Οφείλουμε να τα βοηθήσουμε να κάνουν σωστή διαχείριση των χρημάτων ώστε να τους γίνει καλή συνήθεια για το μέλλον. Ο σκοπός μας, λοιπόν, είναι με τα χρήματα που συγκεντρώνουμε κάθε μήνα να πληρώσουμε εγκαίρως τις υποχρεώσεις μας, να εξασφαλίζουμε τα προς το ζην, και να προσπαθούμε να αποταμιεύουμε και κάτι, όσο μικρό και εάν είναι αυτό. Το κάθε νοικοκυριό ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων του, είναι σαν μια επιχείρηση. Με έσοδα και έξοδα. Τα έσοδα τα γνωρίζουμε. Πρέπει να μας γίνουν ξεκάθαρα και τα έξοδα. Ξεκινάμε λοιπόν την πρώτη μέρα του μήνα και καταγράφουμε όλα τα έξοδα ακόμα και τα πιο μικρά, πχ το εισιτήριο του λεωφορείου. Όσον αφορά τους πάγιους λογαριασμούς καλό είναι να τους μετατρέπουμε σε μηνιαίους, έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται σταθερά έξοδα. Την τελευταία μέρα του μήνα έρχεται η ώρα της αλήθειας˙ αρκούν τα χρήματα που μας δίνουν οι γονείς μας; Εάν ναι τότε έχουμε και την δυνατότητα της αποταμίευσης είτε σε έναν ωραίο κουμπαρά, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό. Εάν όχι, έχουμε δύο επιλογές: 1)Ψάχνουμε για εργασία μερικής απασχόλησης, εάν οι σπουδές μας το επιτρέπουν και 2)Αναγκαστικά μειώνουμε τα έξοδά μας. Κάνουμε αυτό που λέμε «κάνω οικονομία». Επιλέγουμε τι από τα καταγεγραμμένα έξοδά μας μπορούμε και δεν μας πειράζει να περικόψουμε, και το εφαρμόζουμε. Κάποιες ιδέες είναι: Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, για να μειωθούν τα πάγια. Πληρώνουμε τους λογαριασμούς εκεί που δεν κρατούν προμήθεια. Τρόφιμα, ψωνίζουμε τα απαραίτητα και όχι μεγάλες ποσότητες που λήγουν και τις πετάμε. Μαγειρεύουμε πιο συχνά. Μετακινούμαστε όπου μπορούμε με τα πόδια, με ποδήλατο ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην διασκέδαση μπορούμε να οργανώνουμε συναντήσεις με τους φίλους στα σπίτια μας εκτός από τα μαγαζιά. Συνηθίζεται πολλά μαγαζιά εστίασης να έχουν happy hour ή να κάνουν έκπτωση στους φοιτητές. Το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Δεν θα παρεξηγηθούμε από τους φίλους μας εάν τους κάνουμε συμβολικά δώρα ή χειροποίητα. Και λίγο πιο προχωρημένο… Μαθαίνουμε να κάνουμε μικροεπισκευές, πχ. δεν χρειάζεται να καλέσουμε ηλεκτρολόγο για να αλλάξουμε μια λάμπα. Και μερικές συμβουλές που εάν τις ακολουθήσουμε από την αρχή θα μας βοηθήσουν σε όλη μας την ζωή:

1) Πίνουμε μία μπύρα την εβδομάδα λιγότερη και αυτά τα χρήματα τα αποταμιεύουμε.

2) Δανειζόμαστε μόνο για να αυξήσουμε την περιουσία μας. Τα χρέη πνίγουν.

3) Να είμαστε λιγότερο καταναλωτικοί τύποι. Μπορούμε να ζήσουμε όμορφα και με λιγότερα αντικείμενα.

4) Αφιερώνουμε χρόνο να κάνουμε έρευνα αγοράς στο οτιδήποτε. Σίγουρα το ίδιο προϊόν θα το βρούμε φθηνότερο.

5) Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις επενδύσεις. Αυτό θα κάνει την διαφορά στα οικονομικά μας. Ελπίζω να σας βοήθησα. Μέχρι την επόμενη φορά…

Καλή συνέχεια.

* H Πελαγία Δημητρακοπούλου είναι συγγραφέας του βιβλίου «Επένδυσε για να μην τελειώσουν ποτέ τα όνειρα» από τις εκδόσεις iWrite.